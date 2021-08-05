دولي

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و270 ألف وفاة و201 مليون و12 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و270 ألف وفاة و201 مليون و12 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين واكثر من 270 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 201 مليون ونحو 12 ألف اصابة، تعافى منهم 181 مليونا وما يقارب من 18 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 683 ألف و851 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,117 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1,747 وفاة)، والبرازيل (1,118 وفاة)، وروسيا (790 وفاة)، واميركا (656 وفاة)، والهند (532 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (112,279 إصابة)، والهند (42,817 إصابة)، والبرازيل (40,460 إصابة)، وايران (39,357 إصابة)، واندونيسيا (35,867 إصابة).

وتتصدر اميركا دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (631,299 وفاة)، والبرازيل (559,715 وفاة)، والهند (426,321 وفاة)، والمكسيك (242,547 وفاة)، والبيرو (196,673 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (36,176,471 إصابة)، والهند (31,812,114 إصابة)، والبرازيل التي تخطت اليوم عتبة الـ20 مليوناً بواقع (20,026,533 إصابة)، وروسيا (6,356,784 إصابة)، وفرنسا (6,207,416 إصابة).

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