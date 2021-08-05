الاحتلال يهدم 3 منازل قيد الإنشاء شرق الخليل

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منطقة واد الشرق في بلدة سعير، شرق الخليل، وشرعت بهدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء.وأفاد المواطن موسى جرادات، بأن الاحتلال هدم ثلاثة منازل يتكون كل واحد منها من ثلاثة طوابق، وتبلغ مساحة كل طابق 200 متر مربع، وتعود ملكيتها إلى المواطنين: عاهد علي ياسين جرادات، وجمال محمد ياسين جرادات وشقيقه، بحجة أنها مبنية في المنطقة "ج".يذكر أن المواطنين في منطقة واد الشرق في بلدة سعير، يتعرضون لانتهاكات متككرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لقرب المنطقة من شارع الخليل القدس (الشارع الالتفافي 60)، الذي يربط مستوطنة "كريات اربع" بالتجمعات الاستطانية المقامة شمال وجنوب مدينة الخليل.