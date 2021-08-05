داخلية غزة تعلن إحصائية المواليد خلال يوليو الماضي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية، وزارة الداخلية والأمن الوطني- الشق المدني بغزة، عن حصيلة مواليد قطاع غزة خلال يوليو الماضي، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 4012 مولودًا جديدًا بالإضافة إلى 283 حالة وفاة.وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور المسُجلين خلال يوليو المُنصرم يُقدر بـ ألفين و130 مولوداً بنسبة تقدر بـ 53%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 46,9% بواقع - ألف و882 مولودة.وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت ألف و430 مولوداً؛ فيما سجَّل مكتب داخلية خانيونس 795مولوداً، كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال المدة ذاتها 695 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 561، في حين سجلت مديرية داخلية رفح 531 مولوداً.وفيما يتعلق بإحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية بأن مكاتبها سجلت 283 حالة وفاة، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 168حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 59.3%، مقابل 115 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 40.6%.