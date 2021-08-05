البنك الوطني الإسلامي يعلن آلية صرف راتب شهر يوليو عبر الصراف الآلي

رام الله - دنيا الوطنأعلن البنك الوطني الإسلامي، اليوم الخميس، عن آلية صرف راتب شهر تموز/ يوليو 2021، عبر الصرافات الآلية المتاحة في قطاع غزة.وأكد البنك، على أن عملية السحب ستكون وفقًا لإجراءات الصرف المتبعة لدى البنوك لمواجهة جائحة كورونا، منوهًا إلى أن الصرف لكل الفئات وأنه لا يوجد تحويل للراتب من خلال البريد.كما وأشار إلى أن الصرافات المتاحة هي: صراف فرع النصر، وصراف فرع رفح، وصراف الشجاعية، وصراف أنصار، وصراف الجوازات بمدينة الشرطة، وصراف معسكر جباليا.