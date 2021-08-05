أبو هولي يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية لمناقشة مستجدات الأزمة المالية لـ(أونروا)









واكد على أهمية تنسيق الخطوات القادمة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ودائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التجرير الفلسطينية استعداداً لعقد الدورة (107) القادمة لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المزمع عقدها في النصف الثاني من شهر تشرين ثاني/نوفمبر القادم وجاهياً في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.



و أوضح د. أبو علي بأن توصيات الدورة (106) لمؤتمر المشرفين سيتم رفعها إلى الدورة العادية (156) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري - دورة سبتمبر 2021 لافتا الى ان الأمانة العامة تبذل جهوداً لمتابعة تنفيذ التوصيات مع الجهات المختصة.واكد على أهمية تنسيق الخطوات القادمة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ودائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التجرير الفلسطينية استعداداً لعقد الدورة (107) القادمة لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المزمع عقدها في النصف الثاني من شهر تشرين ثاني/نوفمبر القادم وجاهياً في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

و أوضح أن مجتمع اللاجئين في مناطق عمليات (أونروا) يعتمد على المساعدات النقدية والغذائية الطارئة التي ترتكز على موازنات الطوارئ التي تواجه عجزا مالياً كبيراً يزيد عن 55%من اجمالي موازنات الطوارئ التي تقدر بـ 713 مليوندولار كما تواجه ميزانيتها الاعتيادية عجزاً مالياُ يقدر 100 مليون دولار مما يستدعي إيجاد حل عاجل لسد العجز المالي.وثمن د. أبو هولي الجهود التي يبذلها الأمين العام لجامعة الدول العربية د. أحمد أبو الغيط لحث الدول العربية استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية للأونروا وذلك تفعيلًا للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987 والتي تقدر بـ 7.8% من موازنة (أونروا) الإجمالية من خلال توجيهه رسائل للدول المعنية.وشدد على ضرورة تكاتف الجهود العربية تحت مظلة الجامعة العربية لمواجهة تلك المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وانهاء عمل (أونروا) كمدخل لتصفية قضية اللاجئين.وتطرق د. أبو علي إلى التحركات والجهود التي تقودها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع الأطراف الإقليمية والدولية لحشد الموارد المالية للأونروا مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تحسين حياة اللاجئين وتأمين الحياة الكريمة لهم.و أشار إلى ان الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج تجري اتصالاتها مع الدول المانحة كافة وخاصة العربية، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكينها من القيام بمهامها كاملة.وأكد على الدور المهم الذي تلعبه وكالة الغوث الدولية في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق امن واستقرار المنطقة الى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194.