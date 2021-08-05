الصحة بغزة تُعلن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، بعد إجراء 719 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان صحفي: "تسجيل (98) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 10 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ولا يوجد حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية".ونوهت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين 117005 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 1200 حالة، إجمالي المتعافين 114705 حالة.وأضافت أن إجمالي الوفيات 1100 حالة وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 62 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 46 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، بينت: "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300جرعة، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 109359شخصا".