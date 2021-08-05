شؤون فلسطينية

إسماعيل هنية يصل إيران على رأس وفد قيادي من حركة حماس

إسماعيل هنية يصل إيران على رأس وفد قيادي من حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وصل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رأس وفد قيادي من الحركة.

وقالت في بيانها: "تلبية لدعوة من الجمهورية الإسلامية في إيران، وصل فجر يوم الخميس وفد رفيع المستوى من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة إسماعيل هنية للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

يشار إلى أن "رئيسي"، فاز في 19 حزيران/ يونيو الماضي، بالانتخابات الرئاسية في إيران، وآنذاك أعلن الرئيس المنتهية ولايته، حسن روحاني، أنه سيسلمه منصبه بعد 45 يوما.

يذكر أن اليوم الخميس سيؤدي إبراهيم رئيسي -الذي نال 62% من أصوات الناخبين – اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهمين عليه المحافظون، في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.

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