(47) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال تموز 2021



و يعتبر الوزارة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بنهجها القمعي في اقتحام المطابع و المؤسسات الإعلامية ومصادرة محتوياتها، سياسة تهدف إلى حجب الرواية الفلسطينية وعرقلة نقلها للعالم، حيث تؤكد الوزارة بشكل مستمر على ضرورة حماية

الصحفيين والمؤسسات الإعلامية و تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (2222)، لضمان ملاحقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل قانوني وعدم إفلاتها من العقاب.



و تراوحت الانتهاكات الإسرائيلية خلال هذا الشهر من حيث طبيعتها كالتالي: اعتقال واحتجاز وانتهاكات داخل سجون الاحتلال (12)، إصابة بالرصاص المعدني (12)، اعتداء بالضرب (6)، منع من التغطية (5)، مصادرة معدات (3)، فرض غرامة مالية (2)، رش غاز الفلفل (1)، اختناق (1)، تدمير مطبعة (1)، فصل (1)، حجب على مواقع التواصل الاجتماعي (3).



و تفاوت التوزيع الجغرافي لهذه الانتهاكات كالتالي: الخليل (13)، سجون الاحتلال (9)، القدس (6)، نابلس (9)، رام الله (1)، بيت لحم (1)، جنين (1)، طولكرم (1)، الأغوار الشمالية (1).







رام الله - دنيا الوطنرصدت وزارة الإعلام (47) انتهاكا احتلاليا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الإعلامية وذلك خلال الفترة ما بين 1 إلى 31 من شهر تموز/ يوليو 2021، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي (34) صحفيا من بينهم (7) صحفيات وأكثر من (7) طواقم صحفية، و (3) صفحات إعلامية، ومطبعة واحدة.و أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدني على (12) صحفيا من بينهم مصور وكالة الأناضول نضال اشتية، والصحفي الحر محمد أبو ثابت، والصحفي الحر أيمن النوباني.ورصدت الوزارة (12) حالة اعتقال وتجديد اعتقال وانتهاكات داخل سجون الاحتلال، حيث اعتقل الصحفي الحر نصير أبو ثابت، والصحفي الحر خالد الزبدة، كما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي كل من مصور "وفا" مشهور الوحواح، ومصور تلفزيون فلسطين إياد الهشلمون، والصحفي الحر ساري جرادات.وتم الاعتداء بالضرب على مصور وكالة "رويترز" عمار عوض، ومراسلة قناة "فلسطين اليوم" لواء أبو رميلة، ومراسلة وكالة "معاً" ميساء أبو غزالة، وطاقم "الجزيرة مباشر" الذي ضم المراسلة رناد الشرباتي، والمصوّر غسان أبو عيد، كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصور شبكة قدس الإخبارية عبد الله بحش بالرش بغاز الفلفل لمنعه من التغطية في الأغوار الشمالية.ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (7) طواقم صحفية من التغطية بأقسى الاعتداءات، منها طاقم قناة "الغد"، حيث أصيب الصحفي رائد الشريف بالاختناق، فيما عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمل مجموعة من الصحفيين خلال تغطيتهمالوقفة التضامنية مع الأهالي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، ومنعتهم من التصوير بتاريخ 31/7/2021.و وثقت الوزارة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مطبعة النبراس الفنية في مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم، وقامت بتدمير وتكسير ومصادرة معدات المطبعة بتاريخ 12/7/2021، حيث تقدر مجموع الأضرار التي لحقت بالمطبعة بـ 115,000دولار.