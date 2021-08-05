الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين



و سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 31.68% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.



كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 11.42% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.



أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر حزيران 2021 مقارنة بشهر أيار 2021 أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة المنسوجات، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.



و من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة المشروبات.



وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.49% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة، و بينما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 1.39% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.







رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 10.60% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة بأيار 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 107.65 خلال شهر حزيران 2021 مقارنة بـ 97.34 خلال شهر أيار 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).