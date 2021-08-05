تضرر مركبة مستوطن بعد رشقها بزجاجة حارقة قرب رام الله

رام الله - دنيا الوطنتضررت مركبة إسرائيلية، اثر استهدافها بزجاجة حارقة قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، أن شباناً فلسطينيين تمكنوا من إصابة مركبة مستوطن بزجاجة حارقة قرب قرية دير أبو مشعل غربي رام الله.وتقع البلدة الى الشمال الغربي من مدينة رام الله، وتطل مرتفعاتها على البحر الأبيض المتوسط، . ويشتهر أهالي البلدة في الزراعة بالدرجة الأولى وبمناشير تشكيل الحجر الخام.ويقدر عدد سكان دير أبو مشعل بقرابة 5 آلاف نسمة، أمّا مساحتها الكلية فتشرف على 9 آلاف دونم "فشل الاحتلال بإحدى محاولات مصادرتها عام 1976".يُشار إلى أن دير أبو مشعل تشهد مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال، التي تعتقل العشرات من أبناء البلدة في سجونها، وتحتجز جثامين ثلاثة من شهدائها وترفض تسليمهم حتى الآن، وهم: عادل حسن عنكوش، وبراء عطا، وأسامة عطا.