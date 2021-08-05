شؤون فلسطينية

اقتحامات واعتقالات تخللها مواجهات بالضفة والقدس

اقتحامات واعتقالات تخللها مواجهات بالضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات تخللها اندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان.

ففي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الفارعة جنوبا، واعتقلت المواطن ناجح الكيلاني واثنين من أبنائه، بعد دهم وتفتيش منزله والتخريب في محتوياته.

وفي سلفيت، اقتحمت قوة للاحتلال بلدة كفل حارس شمال سلفيت، ومنعت المواطنين من الدخول للبلدة أو التحرك فيها، وذلك تمهيدا لاقتحام المستوطنين للمقامات الدينية فيها.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حفل نجاح طالب بالثانوية العامة في بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

وفي نابلس، شهدت بلدة بيتا جنوبا مواجهات ليلية على مدخلها وعلى محيط جبل صبيح، ضمن فعاليات الإرباك الليلي المتواصلة منذ أكثر من شهرين، رفضا لإقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية على جبل صبيح.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين، واعتقلت الشابين منصور عباهرة، وشريف البشير، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما، فيما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في البلدة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، واعتقلت الشاب حسن بكر (19 عاما)، من قرية دير أبو مشعل، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت منطقتي عصيدة والظهر، وفتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتهما، واعتقلت الفتيين: محمود محمد محمود صبارنة (17 عاما)، وياسين عادل احمد زعاقيق (16 عاما).

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية في مناطق متفرقة من محافظة الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل عدي محمد العباسي ووالده من بلدة سلوان، بحجة قيام عدي بإلقاء الحجارة باتجاه القوات خلال تواجدها في حي عين اللوزة، وبعد ساعات من الاحتجاز والتحقيق أفرجت عنهما، وحولت الطفل للحبس المنزلي لمدة 5 أيام.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجرا الشاب عبد الله سلامة بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في المدينة.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات واعتقالات للمواطنين، وسط إرهاب للسكان والنساء
والأطفال.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3886) انتهاكا خلال شهر تموز/يوليو الماضي.

ووثق التقرير (115) مداهمة لمنازل المواطنين و(325) اقتحاما بمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلالها الاحتلال (406) مواطنًا بمن فيهم النساء والأطفال.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة تُعلن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تُعلن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إسماعيل هنية يصل إيران على رأس وفد قيادي من حركة حماس

إسماعيل هنية يصل إيران على رأس وفد قيادي من حركة حماس

(47) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال تموز 2021

(47) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال تموز 2021

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

تضرر مركبة مستوطن بعد رشقها بزجاجة حارقة قرب رام الله

تضرر مركبة مستوطن بعد رشقها بزجاجة حارقة قرب رام الله

قوات الاحتلال تنكل بشاب قرب باب الأسباط وتقتحم منزلا بسلوان

قوات الاحتلال تنكل بشاب قرب باب الأسباط وتقتحم منزلا بسلوان

الهباش يلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر

الهباش يلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر

تحذيرات من تدمير الاحتلال مبان أثرية وتاريخية في قرية لفتا

تحذيرات من تدمير الاحتلال مبان أثرية وتاريخية في قرية لفتا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(47) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال تموز 2021

(47) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال تموز 2021

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

تضرر مركبة مستوطن بعد رشقها بزجاجة حارقة قرب رام الله

تضرر مركبة مستوطن بعد رشقها بزجاجة حارقة قرب رام الله

اقتحامات واعتقالات تخللها مواجهات بالضفة والقدس

اقتحامات واعتقالات تخللها مواجهات بالضفة والقدس

قوات الاحتلال تنكل بشاب قرب باب الأسباط وتقتحم منزلا بسلوان

قوات الاحتلال تنكل بشاب قرب باب الأسباط وتقتحم منزلا بسلوان

الهباش يلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر

الهباش يلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر

تحذيرات من تدمير الاحتلال مبان أثرية وتاريخية في قرية لفتا

تحذيرات من تدمير الاحتلال مبان أثرية وتاريخية في قرية لفتا

قوات الاحتلال تهدم منشآت سكنية بالقرب حاجز الحمرا

قوات الاحتلال تهدم منشآت سكنية بالقرب حاجز الحمرا

منوعات

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

عربي

الجزائر: تبون يعلن نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات المحلية

الجزائر: تبون يعلن نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات المحلية

دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد

دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد

مواجهات بين محتجين والشرطة عند مداخل مجلس النواب بوسط بيروت

مواجهات بين محتجين والشرطة عند مداخل مجلس النواب بوسط بيروت

صندوق النقد الدولي يعلن منح لبنان مساعدات بقيمة 860 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يعلن منح لبنان مساعدات بقيمة 860 مليون دولار