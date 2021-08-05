اقتحامات واعتقالات تخللها مواجهات بالضفة والقدس





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات تخللها اندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان.ففي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الفارعة جنوبا، واعتقلت المواطن ناجح الكيلاني واثنين من أبنائه، بعد دهم وتفتيش منزله والتخريب في محتوياته.وفي سلفيت، اقتحمت قوة للاحتلال بلدة كفل حارس شمال سلفيت، ومنعت المواطنين من الدخول للبلدة أو التحرك فيها، وذلك تمهيدا لاقتحام المستوطنين للمقامات الدينية فيها.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حفل نجاح طالب بالثانوية العامة في بلدة كفل حارس شمال سلفيت.وفي نابلس، شهدت بلدة بيتا جنوبا مواجهات ليلية على مدخلها وعلى محيط جبل صبيح، ضمن فعاليات الإرباك الليلي المتواصلة منذ أكثر من شهرين، رفضا لإقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية على جبل صبيح.وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين، واعتقلت الشابين منصور عباهرة، وشريف البشير، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما، فيما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في البلدة.وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، واعتقلت الشاب حسن بكر (19 عاما)، من قرية دير أبو مشعل، بعد أن داهمت منزله وفتشته.وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت منطقتي عصيدة والظهر، وفتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتهما، واعتقلت الفتيين: محمود محمد محمود صبارنة (17 عاما)، وياسين عادل احمد زعاقيق (16 عاما).وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية في مناطق متفرقة من محافظة الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل عدي محمد العباسي ووالده من بلدة سلوان، بحجة قيام عدي بإلقاء الحجارة باتجاه القوات خلال تواجدها في حي عين اللوزة، وبعد ساعات من الاحتجاز والتحقيق أفرجت عنهما، وحولت الطفل للحبس المنزلي لمدة 5 أيام.كما اعتقلت قوات الاحتلال فجرا الشاب عبد الله سلامة بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في المدينة.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات واعتقالات للمواطنين، وسط إرهاب للسكان والنساءوالأطفال.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3886) انتهاكا خلال شهر تموز/يوليو الماضي.ووثق التقرير (115) مداهمة لمنازل المواطنين و(325) اقتحاما بمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلالها الاحتلال (406) مواطنًا بمن فيهم النساء والأطفال.