قوات الاحتلال تنكل بشاب قرب باب الأسباط وتقتحم منزلا بسلوان





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء شاباً بالقرب من منطقة باب الأسباط في القدس المحتلة، كما اقتحمت منزلا في بلدةسلوان وعمدت الى تفتيشه.وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً بعد الاعتداء عليه والتنكيل به بالقرب من منطقة باب الأسباط، حيث وثقت كاميرا لهاتف محمول مشهد جنود الاحتلال أثناء الاعتداء على الشاب المعتقل والتنكيل به.وفي سياق آخر اقتحمت قوات الاحتلال منزل المقدسي أحمد الأعور في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.ويستهدف الاحتلال المقدسيين، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى ضمن المحاولات المتواصلة من لتغيير الواقع على الأرض ومحاولات إخضاع أهالي القدس.