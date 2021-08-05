شؤون فلسطينية

عصام يوسف يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود لإعادة توجيه البوصلة للاهتمام بالقضية الفلسطينية

عصام يوسف يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود لإعادة توجيه البوصلة للاهتمام بالقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
التقى الدكتور عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين، رئيس لجنة فلسطين النيابية الأردنية محمد الظهراوي وأعضاء اللجنة.

وقال يوسف: "إننا نسير على خطى جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية النابع من الواجب المقدس باعتباره صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وشدد على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لأبنائنا في فلسطين حتى يتم رفع الظلم عنهم، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل في إطار تشاركي مع الدول المجاورة لتسهيل دخول جميع المساعدات وقوافل الإغاثة لقطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى أن 35 سيارة إسعاف جاهزة لدخول قطاع غزة عبر معبر رفح، وأن هذه قافلة المساعدات رقم 39، التي تقوم الهيئة بتقديمها للشعب الفلسطيني سواء كانوا داخل فلسطين او في مخيمات اللاجئين.

من جهته، قال الظهراوي: "إن القضية الفلسطينية كانت وما تزال على رأس أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، وحاضرة في جميع المحافل والزيارات الرسمية التي يقوم بها جلالته، والتي كان آخرها زيارته للولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار مسؤولي الإدارة الأميركية، باعتبارها مفتاح أمن واستقرار المنطقة ككل".

وشدد الظهراوي على الحاجة لتكثيف الجهود لإعادة توجيه البوصلة والاهتمام الدولي والعالمي بالقضية الفلسطينية.

وقال: "فلسطين النيابية تسعى دوما لتأسيس شراكة حقيقة مع جميع المنظمات والمؤسسات الدولية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية".

وأشار إلى ضرورة نبذ أي خلاف بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد من شأنه إضعاف الجبهة الداخلية، ومنح الاحتلال فرصة لاستغلال الموقف، مؤكداً ضرورة أن تكون القضية الفلسطينية هي القضية المحورية والمركزية.

بدورهم، ثمن أعضاء اللجنة النواب فايز بصبوص ومغير الهملان ومحمد أبو صعيليك وعماد العدوان، الجهود والمساعي التي تقوم بها الهيئة الشعبية في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وقالوا: "إن الاحتلال استطاع أن يغتصب الشجر والحجر، ولكن لم ولن يستطع اغتصاب الإرادة والصمود لدى الشعب الفلسطيني حتى أصبحت القضية الفلسطينية هي "المركزية" لدى الشعوب والحكومات العربية والإسلامية".

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