(حرية) يطالب بتحريك ملف مسائلة قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه بحق الفلسطينيين





رام الله - دنيا الوطنوجّه تجمع المؤسسات الحقوقية حرية رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أطلعه فيها على ما نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية قبل أيام بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد إخفاء جريمة قتل زعم أنها حدثت بالخطأ بتاريخ 13-5- 2021 في قصف مدفعي شمال قطاع غزة أودى بحياة رضيع 9 شهور وطفلة 17 سنة و3 نساء وشاب من عائلة أبو فارس شرق بيت لاهيا.و بين التجمع في رسالته أن ما يشجع قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك أحكام القانون الدولي، وارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، هو تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة إسرائيل عن جرائمها السابقة، الأمر الذي يتيح للاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في أفعاله المخالفة لكل القوانين والقرارات الدولية والافلات من العقاب ، ويزيد من بطشه وظلمه المتكرر على الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للظلم والقتل والتشريد.و طالب التجمع في رسالته الأمين العام بالمساهمة في تحريك ملف مسائلة قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمهم المتكررة، خاصة تلك الجرائم التي تم ارتكابها خلال العدوان على قطاع غزة عام 2021م، وتطبيق كافة القوانين والاتفاقات ذات الصلة، والتي من شأنها أن تلاحق مرتكبي الجرائم، وانصافالضحايا مما لحق بهم من ظلم.