البرديني: فلسطين اليوم تفخر بأبنائها وبناتها وهم يصنعون المجد

رام الله - دنيا الوطنابرق الامين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني أسمى آيات التهاني والتبريكات القلبية الحارة لكافة الطلبة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة الذين واصلوا الليل بالنهار من اجل نيل العلا بالنجاح والتفوق.واضاف الامين العام ان فلسطين اليوم تفخر بأبنائها وبناتها وهم يصنعون المجد والفخار بتمسكهم بالعلم والمعرفة فان العلم والنضال طريق واحد الى الامام لا يصنع إلا الثوار والعظماء المدافعين عن الحرية والاستقلال من الظلم والاستعمار ، مؤكدا ان هذا النجاح رسالة الى كل العالم ان شعبنا يحب العلم كما يحب الحياة، فبالرغم من سياسات وممارسات الاحتلال وقطعان مستوطنيه بحق شعبنا وعدوانه السافر على مدننا وقرانا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية إلا انه اثبت جدارته ومقدرته على الصمود والتحدي لكل المخططات التي يسعى الاحتلال من خلالها تدمير المنابر والمؤسسات الثقافية والتعليمية في اطار محاولات التهويد المستمر للهوية العربية الفلسطينية في كافة اماكن تواجده.وتوجه البرديني بالتهنئة لأبناء شعبنا عامة وطلابنا الرفاق وابناء الرفاق الذين تفوقوا وصنعوا الامل بأيديهم، متمنيا لهم دوام التقدم والنجاح من اجل مواصلة طريق العلم السبيل الاول والاخير لشعبنا للخلاص من الاحتلال على طريق التحرير والنصر بإذن الله.