شؤون فلسطينية

صندوق التشغيل يشرع بتنفيذ مشروع "تمهير" لتدريب مئات الخريجين العاطلين عن العمل

صندوق التشغيل يشرع بتنفيذ مشروع "تمهير" لتدريب مئات الخريجين العاطلين عن العمل
رام الله - دنيا الوطن
شرع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، بتنفيذ مشروع "تمهير" لتدريب وتأهيل الخريجين العاطلين عن العمل من مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، من خلال برنامج الوصول إلى سوق العمل (PALM) والمنفذ بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ . وسيعمل المشروع على تسهيل دمج الشباب العاطلين عن العمل وخريجي الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني في سوق العمل من خلال التشغيل والتدريب قصير الأمد على رأس العمل، وذلك عبر تأهيل 400 خريجاً عاطلاً عن العمل من كلا الجنسين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وسيحصل المتدربون المستفيدون من البرنامج على تدريبات قصيرة الأجل في مكان العمل (الشركات والمصانع والمؤسسات) سيوفرها المشروع لمدة 5 أشهر، بالإضافة إلى قرابة 10 ساعات تدريبية على رأس العمل، من خلال مدربين مختصين ذوي خبرة عالية. حيث سيركز التدريب على المهارات الإدارية والحياتية والشخصية والمهارات الأخرى المطلوبة في مكان العمل لضمان الاندماج الناجح للمتدربين في مكان العمل، فيما سيتلقى المدربون على رأس العمل تدريبًا مخصصًا لاستخدامه كدليل إرشادي في تنفيذ هذا المشروع.

وأكد الأستاذ مهدي حمدان المدير التنفيذي لصندوق التشغيل أن المشروع يندرج في إطار توجهات مجلس الإدارة برئاسة معالي وزير العمل د. نصري أبو جيش نحو تنويع التدخلات والتركيز نحو استهداف الخريجين الجدد، حيث  يهدف بالدرجة الأولى الى تخفيض معدلات البطالة في صفوف خريجي الجامعات والتعليم التقني والمهني وكافة التخصصات والمناطق الجغرافية (الضفة الغربية، القدس، قطاع غزة)، بالإضافة الى زيادة فرص التدريب والتوظيف لخريجي الجامعات والتعليم التقني والمهني الباحثين عن العمل، من خلال تعزيز وتطوير خبراتهم العملية ومهاراتهم التقنية والحياتية، فضلاً عن دوره في سد الفجوة القائمة بين أصحاب العمل (الطلب) والباحثين عن العمل (العرض) الموجودين في سوق العمل الفلسطيني.

كما شدد حمدان على دور المشروع في تنمية مهارات وقدرات الخريجين الباحثين عن العمل من كلا الجنسين، وخلق فرص توظيف مستدامة في الشركات المستضيفة للمتدربين بعد فترة التدريب والتأهيل لمدة 5 أشهر.

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