الصحة العالمية تسجل استقرارا وتراجعا بطيئا لإصابات (كورونا) في روسيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت ميليتا فوينوفيتش مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، أن المنظمة سجلت تراجعا بطيئا في وتيرة الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في روسيا.وقالت فوينوفيتس في تصريحات متلفزة اليوم الأربعاء: "إذا نظرنا إلى المنطقة الأوروبية فنرى أن هناك ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، لكن بالطبع كلما قل عدد السكان يكون عدد الإصابات أقل عموما. أما في ما يتعلق بروسيا، يسعدنا الإشارة إلى أننا نلمس استقرارا وتراجعا بطيئا" لوتيرة الإصابات فيها"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).