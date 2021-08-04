مباشر | حفل تخريج الفوج الثالث والعشرين والرابع والعشرين لجامعة القدس المفتوحة

دولي

تركيا تعلن السيطرة على 167 حريقا في 33 ولاية

تركيا تعلن السيطرة على 167 حريقا في 33 ولاية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، السيطرة على 167 حريقا من أصل 174 اندلعت في الأيام الثمانية الأخيرة، في 39 ولاية.

وقال وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، إنه تمت السيطرة على 167 موقعا من حرائق الغابات في 33 ولاية، بحسب وكالة (الأناضول) الرسمية.

وأوضح أن من سماهم "أبطال الغابات" ما زالوا "يواصلون كفاحهم دون توقف لإخماد 16 حريقا في 7 ولايات أخرى".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن إرسال 3 طائرات إطفاء لدعم جهود تركيا في إطفاء الحرائق المشتعلة في عدة ولايات جنوبي البلاد، منذ الأربعاء الماضي.

وتعمل الطائرات الأوروبية جنبا إلى جنب مع فرق الإطفاء الروسية والإيرانية والأذربيجانية، التي تدعم تركيا في تلك الأزمة.

وأسفرت حرائق الغابات التي طالت عدة ولايات في جنوب وجنوب غربي تركيا عن مقتل 6 وإصابة العشرات، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن برنامج لتعويض المتضررين.

أخبار ذات صلة

اليابان تحذر من انتشار غير مسبوق لكوفيد-19

اليابان تحذر من انتشار غير مسبوق لكوفيد-19

غارات جوية أمريكية أفغانية تستهدف تجمعات طالبان جنوب أفغانستان

غارات جوية أمريكية أفغانية تستهدف تجمعات طالبان جنوب أفغانستان

رجل يهدد بتفجير مبنى الحكومة الأوكرانية

رجل يهدد بتفجير مبنى الحكومة الأوكرانية

شاهد: إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان باتجاه الجليل ومدفعية الاحتلال ترد بالقصف

شاهد: إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان باتجاه الجليل ومدفعية الاحتلال ترد بالقصف

إسرائيل: إعادة فرض ارتداء الكمامات بالأماكن المفتوحة التي يتجمهر بها أكثر من 100 شخص

إسرائيل: إعادة فرض ارتداء الكمامات بالأماكن المفتوحة التي يتجمهر بها أكثر من 100 شخص

مركز عمليات مراقبة البحرية البريطانية: انتهاء عملية الاختطاف المحتملة لناقلة النفط قبال سواحل الإمارات

مركز عمليات مراقبة البحرية البريطانية: انتهاء عملية الاختطاف المحتملة لناقلة النفط قبال سواحل الإمارات

(كورونا) عالميا: 4 ملايين و260 ألف وفاة و200 مليون و304 آلاف إصابة

(كورونا) عالميا: 4 ملايين و260 ألف وفاة و200 مليون و304 آلاف إصابة

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع كبار المسؤولين في السودان

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع كبار المسؤولين في السودان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ الناجحين في امتحانات الثانوية العامة

الرئيس عباس يهنئ الناجحين في امتحانات الثانوية العامة

هيئة الأسرى: الأسير جيفارا النمورة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

هيئة الأسرى: الأسير جيفارا النمورة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

فتوح يطالب الجنائية الدولية الاسراع بفتح تحقيقا بجرائم الاحتلال

فتوح يطالب الجنائية الدولية الاسراع بفتح تحقيقا بجرائم الاحتلال

&#34;هيئة الأسرى&#34; تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المضرب محمود الفسفوس

"هيئة الأسرى" تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المضرب محمود الفسفوس

&#34;العليا الإسرائيلية&#34; ترفض الالتماس المقدم في قضية الأخوين المضربين محمود وكايد الفسفوس

"العليا الإسرائيلية" ترفض الالتماس المقدم في قضية الأخوين المضربين محمود وكايد الفسفوس

غنيم: عودة الوكالة الأمريكية للتنمية للعمل بقطاع المياه والصرف الصحي ستسهم في استكمال المشاريع

غنيم: عودة الوكالة الأمريكية للتنمية للعمل بقطاع المياه والصرف الصحي ستسهم في استكمال المشاريع

&#34;الثقافة&#34; تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية

"الثقافة" تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية

&#34;التعليم العالي&#34; والإسلامي الفلسطيني يطلقان جائزة البحث العلمي للعام 2021

"التعليم العالي" والإسلامي الفلسطيني يطلقان جائزة البحث العلمي للعام 2021

منوعات

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

عربي

صندوق النقد الدولي يعلن منح لبنان مساعدات بقيمة 860 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يعلن منح لبنان مساعدات بقيمة 860 مليون دولار

الأردن: نائب يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده بالبرلمان

الأردن: نائب يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده بالبرلمان

عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا

عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان