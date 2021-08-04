عاجل

  • قناة (كان): إسرائيل تفكر في الرد مرة أخرى على لبنان

  • نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين لقاءً تطبيعياً في رام الله

مباشر | حفل تخريج الفوج الثالث والعشرين والرابع والعشرين لجامعة القدس المفتوحة

عربي

مواجهات بين محتجين والشرطة عند مداخل مجلس النواب بوسط بيروت

مواجهات بين محتجين والشرطة عند مداخل مجلس النواب بوسط بيروت
رام الله - دنيا الوطن
شهد مدخل مجلس النواب اللبناني في وسط بيروت مواجهات واشتباكات بين محتجين والشرطة، حيث يحاول المحتجون كسر الحواجز واقتحام المجلس.

والمواجهات التي اندلعت في وقت سابق اليوم الأربعاء، ولا تزال مستمرة في وتيرة تصاعدية، تأتي على هامش تظاهرات لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي وقت تجمع فيه آلاف اللبنانيين قرب المرفأ المدمر، توجه المئات إلى الشوارع المؤدية إلى مجلس النواب، الذي انتشرت في محيطه تعزيزات أمنية مكثفة.

وحاول عشرات الشبان، اجتياز الحواجز الأمنية المؤدية إلى البرلمان من جهات عدة، وألقى المحتجون الحجارة باتجاه القوى الأمنية، التي ردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفرقهم. ولا تزال عمليات الكر والفر مستمرة بين الطرفين. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، عن نقل ستة جرحى من وسط بيروت إلى المستشفيات، وإسعاف العشرات في المكان.

ويحيي اللبنانيون الأربعاء، ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 214 شخصا على الأقل وإصابة 6500 آخرين، وألحق دمارا ضخما في المرفأ وأحياء في محيطه وطالت أضراره معظم المدينة وضواحيها.

ويطالب أهالي الضحايا والمتظاهرون برفع الحصانات عن مسؤولين استدعاهم قاضي التحقيق طارق بيطار، ليمثلوا أمام القضاء في قضية الانفجار، الذي نتج عن كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 في العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية.

وتبين أن موظفين ومسؤولين سياسيين وأجهزة أمنية وعسكرية كانوا يعلمون بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكنا.

أخبار ذات صلة

صندوق النقد الدولي يعلن منح لبنان مساعدات بقيمة 860 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يعلن منح لبنان مساعدات بقيمة 860 مليون دولار

شاهد: لحظة قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية

شاهد: لحظة قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية

الاعلام الإسرائيلي: الرد على اطلاق الصواريخ من لبنان لم ينته

الاعلام الإسرائيلي: الرد على اطلاق الصواريخ من لبنان لم ينته

غانتس يكشف الشخص المسؤول عن استهداف السفينة في خليج عمان

غانتس يكشف الشخص المسؤول عن استهداف السفينة في خليج عمان

الأردن: نائب يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده بالبرلمان

الأردن: نائب يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده بالبرلمان

عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا

عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان

إصابات في تفجير حافلة عسكرية بالعاصمة دمشق

إصابات في تفجير حافلة عسكرية بالعاصمة دمشق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ الناجحين في امتحانات الثانوية العامة

الرئيس عباس يهنئ الناجحين في امتحانات الثانوية العامة

هيئة الأسرى: الأسير جيفارا النمورة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

هيئة الأسرى: الأسير جيفارا النمورة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

فتوح يطالب الجنائية الدولية الاسراع بفتح تحقيقا بجرائم الاحتلال

فتوح يطالب الجنائية الدولية الاسراع بفتح تحقيقا بجرائم الاحتلال

&#34;هيئة الأسرى&#34; تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المضرب محمود الفسفوس

"هيئة الأسرى" تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المضرب محمود الفسفوس

&#34;العليا الإسرائيلية&#34; ترفض الالتماس المقدم في قضية الأخوين المضربين محمود وكايد الفسفوس

"العليا الإسرائيلية" ترفض الالتماس المقدم في قضية الأخوين المضربين محمود وكايد الفسفوس

غنيم: عودة الوكالة الأمريكية للتنمية للعمل بقطاع المياه والصرف الصحي ستسهم في استكمال المشاريع

غنيم: عودة الوكالة الأمريكية للتنمية للعمل بقطاع المياه والصرف الصحي ستسهم في استكمال المشاريع

&#34;الثقافة&#34; تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية

"الثقافة" تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية

&#34;التعليم العالي&#34; والإسلامي الفلسطيني يطلقان جائزة البحث العلمي للعام 2021

"التعليم العالي" والإسلامي الفلسطيني يطلقان جائزة البحث العلمي للعام 2021

منوعات

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

عربي

صندوق النقد الدولي يعلن منح لبنان مساعدات بقيمة 860 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يعلن منح لبنان مساعدات بقيمة 860 مليون دولار

الأردن: نائب يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده بالبرلمان

الأردن: نائب يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده بالبرلمان

عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا

عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان