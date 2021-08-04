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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير جيفارا النمورة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

هيئة الأسرى: الأسير جيفارا النمورة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير جيفارا النمورة من محافظة الخليل علق قبل قليل إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر 21  يوما، احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة ان الأسير جيفارا علق إضرابه بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون، والذي يتمثل في أن يعرض غدا الخميس على المحكمة، ويتم تثبيت اعتقاله الإداري وإعطائه قرارا جوهريا، بالإضافة الى وعودات بتخفيض مدة اعتقاله الإداري الحالي والذي سيكون الأخير.

يذكر أن 19 أسيرا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، بالإضافة الى الأسير محمد نوارة المضرب منذ 11 يوما احتجاجا على عزله في بئر السبع، والظروف الحياتية والصحية لكافة المضربين صعبة ومقلقة، وجميعهم محتجزون في زنازين ضيقة تفتقر لكل المقومات الحياتية.

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