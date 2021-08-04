عاجل

  • قناة (كان): إسرائيل تفكر في الرد مرة أخرى على لبنان

  • نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين لقاءً تطبيعياً في رام الله

مباشر | حفل تخريج الفوج الثالث والعشرين والرابع والعشرين لجامعة القدس المفتوحة

عربي

صندوق النقد الدولي يعلن منح لبنان مساعدات بقيمة 860 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يعلن منح لبنان مساعدات بقيمة 860 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، منح لبنان 860 مليون دولار من صندوق "حقوق السحب الخاصة"، لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، وتلبية الحاجات الملحة للشعب اللبناني.

وقالت غورغيفا في كلمتها بمؤتمر المانحين لدعم لبنان، الذي تستضيفه فرنسا اليوم الأربعاء إن: "لبنان سيحصل على ما يقرب من 860 مليون دولار من صندوق السحب الخاص، لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، والمساعدة في تلبية الاحتياجات الملحة للشعب اللبناني"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأكدت رئيسة صندوق النقد أنه: "من الضروري أن تستخدم هذه الأموال بحكمة ومسؤولية لتحقيق أقصى فائدة للبلد وللشعب".

ودعت غورغيفا: "الشركاء الدوليين والمحليين إلى العمل للمساعدة على ضمان الشفافية والمساءلة حول المخصصات المالية الجديدة التي ستذهب إلى لبنان".

وتحل على اللبنانيين اليوم الأربعاء، 4 أغسطس/ آب، الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي أوقع خسائر بشرية ومادية ضخمة في العاصمة اللبنانية، بالإضافة إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية الحادة التي يعيشها اللبنانيون، وانهيار العملة الوطنية والنقص الحاد في الكهرباء والوقود والدواء، كما تمر الذكرى والحقيقة ما زالت مطموسة، ما يزيد من حالة الاحتقان لدى اللبنانيين.

أخبار ذات صلة

مواجهات بين محتجين والشرطة عند مداخل مجلس النواب بوسط بيروت

مواجهات بين محتجين والشرطة عند مداخل مجلس النواب بوسط بيروت

شاهد: لحظة قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية

شاهد: لحظة قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية

الاعلام الإسرائيلي: الرد على اطلاق الصواريخ من لبنان لم ينته

الاعلام الإسرائيلي: الرد على اطلاق الصواريخ من لبنان لم ينته

غانتس يكشف الشخص المسؤول عن استهداف السفينة في خليج عمان

غانتس يكشف الشخص المسؤول عن استهداف السفينة في خليج عمان

الأردن: نائب يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده بالبرلمان

الأردن: نائب يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده بالبرلمان

عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا

عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان

إصابات في تفجير حافلة عسكرية بالعاصمة دمشق

إصابات في تفجير حافلة عسكرية بالعاصمة دمشق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ الناجحين في امتحانات الثانوية العامة

الرئيس عباس يهنئ الناجحين في امتحانات الثانوية العامة

هيئة الأسرى: الأسير جيفارا النمورة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

هيئة الأسرى: الأسير جيفارا النمورة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

فتوح يطالب الجنائية الدولية الاسراع بفتح تحقيقا بجرائم الاحتلال

فتوح يطالب الجنائية الدولية الاسراع بفتح تحقيقا بجرائم الاحتلال

&#34;هيئة الأسرى&#34; تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المضرب محمود الفسفوس

"هيئة الأسرى" تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المضرب محمود الفسفوس

&#34;العليا الإسرائيلية&#34; ترفض الالتماس المقدم في قضية الأخوين المضربين محمود وكايد الفسفوس

"العليا الإسرائيلية" ترفض الالتماس المقدم في قضية الأخوين المضربين محمود وكايد الفسفوس

غنيم: عودة الوكالة الأمريكية للتنمية للعمل بقطاع المياه والصرف الصحي ستسهم في استكمال المشاريع

غنيم: عودة الوكالة الأمريكية للتنمية للعمل بقطاع المياه والصرف الصحي ستسهم في استكمال المشاريع

&#34;الثقافة&#34; تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية

"الثقافة" تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية

&#34;التعليم العالي&#34; والإسلامي الفلسطيني يطلقان جائزة البحث العلمي للعام 2021

"التعليم العالي" والإسلامي الفلسطيني يطلقان جائزة البحث العلمي للعام 2021

منوعات

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

عربي

صندوق النقد الدولي يعلن منح لبنان مساعدات بقيمة 860 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يعلن منح لبنان مساعدات بقيمة 860 مليون دولار

الأردن: نائب يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده بالبرلمان

الأردن: نائب يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده بالبرلمان

عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا

عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان