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دولي

اليابان تحذر من انتشار غير مسبوق لكوفيد-19

اليابان تحذر من انتشار غير مسبوق لكوفيد-19
رام الله - دنيا الوطن
حذرت اليابان من أن الإصابات بفيروس (كورونا) ترتفع بمعدلات غير مسبوقة مع تسجيل إصابات جديدة في العاصمة طوكيو ارتفاعا قياسيا، الأمر الذي ألقى بظلاله على دورة الألعاب الأولمبية.

وقال وزير الصحة نوريهيسا تامورا إن سلالة "دلتا" أدت لانتشار الإصابات "على نحو غير مسبوق"، ودافع عن سياسة جديدة تلزم المصابين بأعراض متوسطة بعزل أنفسهم في المنزل بدلا من الذهاب إلى المستشفى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف أمام البرلمان "دخلت الجائحة مرحلة جديدة… إذا لم يتوفر لدينا أسرة كافية لا يمكننا نقل الناس إلى المستشفيات. نحن نتحرك على نحو استباقي في هذا الشأن".

لكنه ألمح إلى إمكانية تغيير هذه السياسة نظرا لأن قرار مطالبة بعض المرضى بالبقاء في المنزل أثار انتقادات من خبراء صحة وصفوا الأمر بأنه يعرض الأرواح للخطر.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن طوكيو سجلت 4166 إصابة اليوم الأربعاء في حين تجاوزت الإصابات الجديدة في أنحاء البلاد 14200.

ويقول رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا ومنظمو دورة الألعاب الأولمبية إنه لا توجد صلة بين الأولمبياد الذي تستضيفه طوكيو بين 23 يوليو و8 أغسطس وزيادة الإصابات.

لكن كبير المستشارين الطبيين شيجيرو أومي قال أمام البرلمان إن استضافة دورة الألعاب قد يكون أثر على معنويات الشعب وأثر على طلب الحكومة من السكان البقاء في المنازل.

وأضاف أن فرض حالة طوارئ في سائر أنحاء البلاد قد يكون خيارا للتعامل مع الجائحة.

وتفرض اليابان حالة الطوارئ بالفعل في عدة مقاطعات والعاصمة طوكيو.

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