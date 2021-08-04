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شؤون فلسطينية

فتوح يطالب الجنائية الدولية الاسراع بفتح تحقيقا بجرائم الاحتلال

فتوح يطالب الجنائية الدولية الاسراع بفتح تحقيقا بجرائم الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
طالب روحي فتوح، المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وقال فتوح في تصريح له اليوم: أن عمليات الهدم الواسعة في خربة ابزيق بالأغوار الشمالية، والتي طالت مساكن وحظائر الماشية وخزانات المياه، وكذلك الاستيلاء على جرارات زراعية، ومركبات المواطنين، وهدم منشآت تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس صباح اليوم، تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وأضاف فتوح:" إن قيام الاحتلال، بهذه الممارسات والاعتداءات المتواصلة، في منطقة الاغوار، تأتي تنفيذا لسياسة إسرائيلية ممنهجة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم في الاغوار، وفرض املاءات وامر واقع على الأرض وتغيير معالمها الديموغرافية وتشويه للواقع الجغرافي وطمس للهوية الفلسطينية لتحقيق أهدافهم الاستعمارية، وبالتالي سيطرته على ثرواته والتي تقدر بملايين الدولارات في السنة.

وأدان فتوح الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القدس وسلوان والشيخ جراح، مشيرا الى عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري والتمييز العنصري التي يتعرض لها المقدسيين عبر سياسة مصادرة الأرض، وهدم المنازل، وحملة الاعتقالات الواسعة، إضافة الى ذلك اقتحامات المستوطنين المتواصلة لباحات المسجد الأقصى، وبحماية الشرطة الإسرائيلية، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة على نهجها القائم على التطهير العرقي، وتقويض ركائز الدولة الفلسطينية.

ودعا فتوح المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الوقوف عند مسؤولياته القانونية والدولية، وحماية شعبنا الفلسطيني الذي يمارس ضده أبشع الانتهاكات ضد الإنسانية.

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