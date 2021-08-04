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شؤون فلسطينية

هنية يعقب على جلسات النطق بالحكم بحق معتقلين فلسطينيين بالسعودية

هنية يعقب على جلسات النطق بالحكم بحق معتقلين فلسطينيين بالسعودية
رام الله - دنيا الوطن
عقب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على الأنباء الواردة من المملكة العربية السعودية، بتحديد الأيام من الأحد للخميس من الأسبوع المقبل؛ للنطق بالحكم بحق معتقلين فلسطينيين.

وقال هنية في تصريحات له، مساء اليوم الأربعاء: "نعبر عن أمنيتنا أن تتوج هذه الجلسات بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة، وفي مقدمتهم الدكتور محمد الخضري"، بحسب قناة (الأقصى) الفضائية.

وأضاف: "نتطلع لقرار قضائي وإرادة ملكية بإغلاق هذا الملف وإنهائه، انطلاقًا من المواقف التاريخية للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

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