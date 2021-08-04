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شاهد: لحظة قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية

شاهد: لحظة قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد للقصف المدفعي الذي نفذته قوات الاحتلال، في الساعة الماضية، عند الحدود اللبنانية، رداً على إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الجليل.

وكانت صفارات الإنذار، قد دوت، ظهر اليوم الأربعاء، في الجليل وكريات شمونة، قرب الحدود مع لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه متابعة لتفعيل الإنذار، تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان باتجاه الجليل، سقط صاروخ واحد في الأراضي اللبنانية، وصاروخان سقطا في الجليل، ورداً على ذلك قصفت مدفعية الجيش الأراضي اللبنانية.

ونقلت قناة (كان) عن المتحدث باسم بلدية كريات شمونة: تعليمات للمستوطنين بالبقاء بالمناطق المحصنة حتى إشعار آخر.

وأضافت القناة، بأن رئيس الوزراء، نفتالي بينت، ووزير الجيش بيني غانتس، يجريان مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق الصواريخ من لبنان.

وقالت (القناة 12) الإسرائيلية: إن أربع أشخاص أصيبوا بالهلع في كريات شمونة، جراء سقوط الصواريخ ولا إصابات جسدية.

وأمر جيش الاحتلال السكان الالتزام بالملاجئ.


 


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