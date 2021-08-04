الاعلام الإسرائيلي: الرد على اطلاق الصواريخ من لبنان لم ينته

رام الله - دنيا الوطنأكد ايتاي بلومنتال، مراسل قناة (كان)، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، يقولون بأن لواء النار (282)، أطلق عشرات القذائف المدفعية تجاه لبنان، رداً على إطلاق الصواريخ ظهراً، وأن الرد لم ينته بعد.بدوره، قال أور هيلار، مراسل القناة 13 الإسرائيلية: "إن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية تنفيذ رد آخر ضد لبنان، على خلفية إطلاق الصواريخ ظهر اليوم الأربعاء".واكد هيلار، أن التقديرات تعززت بأن حزب الله اللبناني لم يكن يعلم بأمر الصواريخ التي أطلقت، وأنه فوجئ بإطلاقها.وكانت صفارات الإنذار، قد دوت، ظهر اليوم الأربعاء، في الجليل وكريات شمونة، قرب الحدود مع لبنان.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه متابعة لتفعيل الإنذار، تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان باتجاه الجليل، سقط صاروخ واحد في الأراضي اللبنانية، وصاروخان سقطا في الجليل، ورداً على ذلك قصفت مدفعية الجيش الأراضي اللبنانية.ونقلت قناة (كان) عن المتحدث باسم بلدية كريات شمونة: تعليمات للمستوطنين بالبقاء بالمناطق المحصنة حتى إشعار آخر.وأضافت القناة، بأن رئيس الوزراء، نفتالي بينت، ووزير الجيش بيني غانتس، يجريان مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق الصواريخ من لبنان.وقالت (القناة 12) الإسرائيلية: إن أربع أشخاص أصيبوا بالهلع في كريات شمونة، جراء سقوط الصواريخ ولا إصابات جسدية.وأمر جيش الاحتلال السكان الالتزام بالملاجئ.