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شاهد: مواطن غزي يهدد بقتل عائلته ثم الانتحار.. ويناشد الرئيس والحكومة

شاهد: مواطن غزي يهدد بقتل عائلته ثم الانتحار.. ويناشد الرئيس والحكومة
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
هدد مواطن من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، بقتل عائلته المكونة من 10 أبناء وزوجتيْن، ومن ثم الانتحار بإسقاط نفسه من أعلى برج في مدينة خانيونس، وذلك بسبب الحالة المادية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها.

وناشد المواطن نبيل فاروق إسماعيل الجبري، عبر "دنيا الوطن" الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية، بمساعدة في توفير عمل، حتى يستطيع تلبية أبسط احتياجات أبنائه.

وأكد الجبري، أن من بين أبنائه، هناك اثنين يعانيان من أمراض صعبة جدا، أحدهما يعاني من مرض بالأعصاب في يده والأخر في رأسه.

وقال الجبري: "كنت تاجراً كبيرا واعمل في أحد الأنفاق، وكان يعمل لدي 15 عاملاً، ولم أكن ابخل على أحد بالمساعدة، ولكن انقلب الحال معي بسبب الحصار، وأصبحت مديونا للكثير من الناس، فلجأت للعمل في كافة المجالات، حتى أنني كنت اجمع المواد البلاستيكية من حاويات القمامة، كي اطعم أبنائي".

ووجه كلمة للرئيس عباس والحكومة الفلسطينية، قائلا: "الحقوا ابنائي قبل ما اقتلهم وبعد هيك ارمي حالي من أعلى برج في مدينة غزة".

التفاصيل في الفيديو التالي: 


 


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