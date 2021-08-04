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غانتس يكشف الشخص المسؤول عن استهداف السفينة في خليج عمان

غانتس يكشف الشخص المسؤول عن استهداف السفينة في خليج عمان
رام الله - دنيا الوطن
كشف بيني غانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، ويائير لابيد ، وزير الخارجية، في إحاطة لسفراء مجلس الأمن الدولي عن الرجل المسؤول عن الهجوم على السفينة في خليج عمان، وهو سعيد أقاجاني العضو البارز في الحرس الثوري الإيراني، بحسب قناة (كان) الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال إيجاز عقد في غرفة العمليات في وزارة الخارجية الإسرائيلية  في القدس، والذي يأتي كجزء من الجهود السياسية الإسرائيلية لإدانة إيران والرد الدولي على الأعمال التي يقوم بها النظام الإيراني.

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أنه خلال الأسبوع الماضي، تحركت إسرائيل في جميع القنوات السياسية والأمنية من أجل أن يضع المجتمع الدولي حدودًا واضحة لإيران وحملها على وقف سلوكها العدواني.

وأوضح وزير الجيش ووزير الخارجية للسفراء أن إسرائيل ستحتفظ بحرية التصرف- في مواجهة أي اعتداء من هذا القبيل وأي تهديد لمواطنيها.

وقال جانز: "قائد سلاح الجو في الحرس الثوري أمير علي حجي زاده يقف وراء عشرات العمليات التي شاركت فيها طائرات مسيرة وصواريخ في المنطقة".

ونوه أن المسؤول المباشر عن عمليات إطلاق الصواريخ المتفجرة هو سعيد أقاجاني، مبينا أنه يوفر المعدات والتدريب والبرامج وهو مسؤول عن العديد من الأعمال في المنطقة.

وأضاف غانتس: "لقد أثبتت إيران مرة أخرى أنها تشكل تهديدا دوليا وإقليميا وإسرائيل في نهاية المطاف، ومسؤولة عن عشرات الأعمال في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتعمل جماعات لصالحها في اليمن والعراق ودول أخرى".

وأكد أنه حان وقت العمل ويجب على العالم فرض عقوبات اقتصادية واتخاذ إجراءات عملية ضد الحرس الثوري.

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