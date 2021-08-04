عاجل

  • النخالة: المصالحة غير ممكنة والتسوية مع الاحتلال مستحيلة وإقامة دولتنا تتم عبر المقاومة

شؤون فلسطينية

غنيم: عودة الوكالة الأمريكية للتنمية للعمل بقطاع المياه والصرف الصحي ستسهم في استكمال المشاريع

غنيم: عودة الوكالة الأمريكية للتنمية للعمل بقطاع المياه والصرف الصحي ستسهم في استكمال المشاريع
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الحيوية للمياه والصرف الصحي في فلسطين، خلال السنوات السابقة، فإن قطاع المياه ما زال بحاجة ماسة لتنفيذ مزيد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية، لاستكمال خطة سلطة المياه الهادفة إلى بناء نظام مائي مستقل قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطن، وتحسين الخدمات المدمة له.

جاءت تأكيدات غنيم هذه خلال لقائه مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في فلسطين دانا منصوري والوفد المرافق لها، في مكتبه.

وأشار الوزير غنيم إلى أن هناك مجموعة من المشاريع في قطاعي المياه والصرف الصحي، والتي يجب تنفيذها لتحسين الوضع المائي في فلسطين.

ورحب غنيم بعودة الوكالة الأمريكية للعمل في فلسطين، بعد توقف دام لعامين، حيث كانت إحدى الشركاء الدوليين الأساسيين في قطاع المياه.

وأضاف أن سلطة المياه وبتمويل من الوكالة الأمريكية نفذت عدة مشاريع حيوية وضرورية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أسهمت في تحسين وصول خدمات المياه للمواطنين خلال السنوات السابقة.

وبين غنيم أن مشاكل المياه في فلسطين تتمثل في كمية المياه ونقصها في الضفة الغربية، وسوء جودة المياه في قطاع غزة، مشيراً في السياق إلى أن سلطة المياه نفذت عدة مشاريع حيوية في قطاع غزة، أسهمت في تجاوز الكارثة لحين إنشاء محطة التحلية المركزية كمصدر مائي مستدام.

بدورها، أكدت منصوري أن الوكالة ستعاود عملها في فلسطين، وتسعى إلى توفير الدعم للمشاريع الحيوية والإنسانية، باعتبارهما ضرورة ملحة.

أخبار ذات صلة

النخالة: المصالحة غير ممكنة والتسوية مع الاحتلال مستحيلة وإقامة دولتنا تتم عبر المقاومة

النخالة: المصالحة غير ممكنة والتسوية مع الاحتلال مستحيلة وإقامة دولتنا تتم عبر المقاومة

&#34;العليا الإسرائيلية&#34; ترفض الالتماس المقدم في قضية الأخوين المضربين محمود وكايد الفسفوس

"العليا الإسرائيلية" ترفض الالتماس المقدم في قضية الأخوين المضربين محمود وكايد الفسفوس

&#34;الثقافة&#34; تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية

"الثقافة" تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية

&#34;التعليم العالي&#34; والإسلامي الفلسطيني يطلقان جائزة البحث العلمي للعام 2021

"التعليم العالي" والإسلامي الفلسطيني يطلقان جائزة البحث العلمي للعام 2021

&#34;العمل&#34;: نسبة الإقبال على التعليم المهني 8% وعلى التعليم الأكاديمي 92%

"العمل": نسبة الإقبال على التعليم المهني 8% وعلى التعليم الأكاديمي 92%

&#34;الصحة&#34; توجه تحذيراً للمواطنين بشأن مواقع تطلب معلومات عن حالتهم الصحية

"الصحة" توجه تحذيراً للمواطنين بشأن مواقع تطلب معلومات عن حالتهم الصحية

وزارة التربية والتعليم تتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم تتحدث لـ "دنيا الوطن" عن الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة

&#34;هيئة الأسرى&#34;: الاحتلال يماطل بمنح المحامين تصاريح لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام

"هيئة الأسرى": الاحتلال يماطل بمنح المحامين تصاريح لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;العليا الإسرائيلية&#34; ترفض الالتماس المقدم في قضية الأخوين المضربين محمود وكايد الفسفوس

"العليا الإسرائيلية" ترفض الالتماس المقدم في قضية الأخوين المضربين محمود وكايد الفسفوس

غنيم: عودة الوكالة الأمريكية للتنمية للعمل بقطاع المياه والصرف الصحي ستسهم في استكمال المشاريع

غنيم: عودة الوكالة الأمريكية للتنمية للعمل بقطاع المياه والصرف الصحي ستسهم في استكمال المشاريع

&#34;الثقافة&#34; تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية

"الثقافة" تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية

&#34;التعليم العالي&#34; والإسلامي الفلسطيني يطلقان جائزة البحث العلمي للعام 2021

"التعليم العالي" والإسلامي الفلسطيني يطلقان جائزة البحث العلمي للعام 2021

&#34;هيئة الأسرى&#34;: الاحتلال يماطل بمنح المحامين تصاريح لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام

"هيئة الأسرى": الاحتلال يماطل بمنح المحامين تصاريح لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام

مجلس العمل الفلسطيني يستقبل مدير متحف فلسطين في الولايات المتحدة

مجلس العمل الفلسطيني يستقبل مدير متحف فلسطين في الولايات المتحدة

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2020

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2020

تشييع جثمان الشهيد محمد حسن في قصرة جنوب نابلس

تشييع جثمان الشهيد محمد حسن في قصرة جنوب نابلس

منوعات

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

عربي

الأردن: نائب يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده بالبرلمان

الأردن: نائب يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده بالبرلمان

عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا

عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان

إصابات في تفجير حافلة عسكرية بالعاصمة دمشق

إصابات في تفجير حافلة عسكرية بالعاصمة دمشق