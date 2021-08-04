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"الثقافة" تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية

"الثقافة" تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية
رام الله - دنيا الوطن
ضمن سلسلة فعالياتها في تفعيل الحياة الثقافية في محافظة طولكرم،  وضمن خطتها في المخيمات الصيفية، نظمت وزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات في مخيمات صيفية متعددة في محافظة طولكرم.

وأكد منتصر الكم، مدير مكتب وزارة الثقافة، على أهمية الدور التنموي والاجتماعي لوزارة الثقافة وتفاعلها مع كافة قطاعات ومؤسسات المجتمع وشرائحه انطلاقاً من رسالتها الرامية إلى خدمة المجتمع وقطاع الطفولة بشكل خاص.   

وأضاف:" إن المخيمات الصيفية ترتكز على أنشطة ترفيهية وإبداعية وفكرية، تنمي فكرة التواصل والتفاعل الاجتماعي، وتعزز مفاهيم تربوية ووطنية وترفع مستوى الإبداع والابتكار والتجربة وزيادة المعرفة والتعبير عن الذات بشكل أفضل".

ففي النادي الصيفي الذي ينظمه المركز الثقافي لتنمية الطفل، نفذت وزارة الثقافة بإشراف مدير المكتب منتصر الكم ورشة عن فن الفسيفساء وعمل لوحات فنية باستخدامه.

 وتحدثت كلثوم عودة مديرة المركز الثقافي لتنمية الطفل  عن دور المخيمات الصيفية في  تعديل بعض السلوكيات السلبية والترفيه والقراءة واللعب، ما يزيد من قدرة الأطفال على التفريغ والمشاركة الفاعلة. 

وفي المخيم الصيفي  الذي نظمته جمعية ذنابة الخيرية للثقافة في مدرسة بنات زهير المحسن، تم تنفيذ ورشة عمل بطاقات معايدة للمشاركين.

 وأشار  ناصر الراغب، مدير الجمعية  إلى دور المخيمات الصيفية في تعزيز المسلكيات الإيجابية وروح التنافس الإيجابي لدى الأطفال، وتساعدهم على صقل شخصيتهم، وتنمية الجانب الإبداعي والفني والرياضي والمطالعة.

كما نفذ منتصر الكم ورشة رسم ومزج الألوان  في المخيم الصيفي الذي نظمته مديرية الأوقاف الخاص بالطلبة الأيتام.

وأوضح مدير الأوقاف الشيخ عدنان سعيد أن الهدف من هذا النادي  إدخال السرور والفرح إلى نفوس المشاركين وتخفيف الضغوط النفسية وتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في نفوسهم .

ومن الجدير ذكره أنه استفاد  حوالي 150 طفلاً وطفلة من هذه النشاطات.



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