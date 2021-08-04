"التعليم العالي" والإسلامي الفلسطيني يطلقان جائزة البحث العلمي للعام 2021

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps "جائزة البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي للعام 2021"، وذلك بالشراكة مع البنك.وأوضحت "التعليم العالي" أن إطلاق هذه الجائزة يأتي عقب التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالجائزة بين الوزارة والبنك، وذلك انطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي يوليها الجانبان للبحث العلمي والسعي لرفع مستواه في فلسطين؛ باعتباره رافعة أساسية للتطوير والتنمية والبناء.ولفتت الوزارة إلى أن هذه الجائزة تأتي ضمن توجّهها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كخيار استراتيجي للنهوض بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، ولدعم جهود الباحثين وتكريمهم ليقدموا إضافة علمية أو تقنية متميزة في إطارِ بحثٍ علميٍ أصيلٍ منشور أو مقبول للنشر في مجلة علمية رصينة محكمة، اعتماداً على معايير تُركّز على النوعية وتعزيز الإنتاج البحثي الوطني.وتهدف المسابقة إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي وطنياً، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي الخاص في مجالات البحث العلمي، وتشجيع ودعم الباحثين في الجامعات الفلسطينية لإجراء أبحاث أصيلة ومتميزة، وتجويد مخرجات البحث العلميللمساهمة في التنمية المستدامة، وتمكين البحث في مجال الاستجابة للطوارئ والتحول التكنولوجي.كما تهدف إلى تعميق فهم الظواهر والأشياء المحيطة، منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية، وتطويعها لتسهيل ظروف الحياة، ومناقشة قضايا اقتصادية واجتماعية عصرية للمساهمة في تطوّر المجتمع، وإيجاد حلول للقضايا المختلفة.وتشمل الجائزة مجالات عدة؛ أبرزها أثر التكنولوجيا المالية على قطاع الخدمات المالية والمصرفية، والتعليم والتعلّم في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وضمان ضبط الجودة في المؤسسات المصرفية ومؤسسات التعليم العالي، والعلوم التطبيقية ودورها في تعزيز الإنتاج المحلي، والعلوم الصحية ودراستها ضمن السياق الفلسطيني.ودَعَت الوزارة الباحثين من مختلف مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية لزيارة الرابط الآتي في موقعها الإلكتروني bit.ly/3xnzmok للاطلاع على كامل تفاصيل المسابقة؛ بما فيها آلية التقديم والشروط والمعايير والفئة المستهدفة وغيرها.