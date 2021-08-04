"العمل": نسبة الإقبال على التعليم المهني 8% وعلى التعليم الأكاديمي 92%

خاص دنيا الوطن- رغد داودأكد رامي مهداوي، المتحدث باسم وزارة العمل الفلسطينية، أن هناك العديد من الرؤى والمشاريع التي تقوم بها الوزارة تنفيذاً للخطة الوطنية للتشغيل، وذلك من خلال دعم تدريب المهني والتقني في فلسطين، حيث أن نسبة التوجه للتعليم المهني 8% وللتعليم الأكاديمي 92%.وأوضح مهداوي لـ"دنيا الوطن" أن رئيس الوزراء محمد اشتية وضع حجر الأساس لجامعة تعليم تقني ومهني الشهر الماضي، وتم توحيد جهود جميع المؤسسات والشركاء العاملين في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال هيئة وطنية للتعليم والتدريب المهني، بالإضافة إلى وضع برنامج لرفع نسبة الالتحاق بهذا القطاع من قبل الشباب.ولفت مهداوي، إلى أن الوزارة نفذت العديد من المشاريع في قطاع غزة من خلال صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال في مراحل مشروع الإنعاش الاقتصادي، إلى جانب مشاريع دعم الريادة والتدريب المهني والتقني والتشغيل المؤقت المال مقابل العمل.