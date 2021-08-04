محكمة "سالم" العسكرية تُفرج عن الفتى أحمد حمّاد

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن محكمة "سالم العسكرية" أفرجت يوم أمس الثلاثاء عن الأسير القاصر أحمد محمد سليم حماد (16 عاماً) من بلدة العرقة قضاء جنين.وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل الفتى حماد خلال شهر أيار الماضي، وقدمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام بحقه والتي تضمنت تهمة إلقاء حجارة تجاه دورية عسكرية، على مقربة من الجدار الأمني الذي يقع بين مدينة أم الفحم وقرية عانين، والتسبب في كسر الزجاج الأمامي للمركبة، بالإضافة إلى بند دخول إسرائيل بدون تصريح.وأضافت أن محامي الهيئة والذي مثل القاصر حماد رفض التفاوض مع نيابة الاحتلال، وأصر على سماع إفادات الشهود، وبعد الاستماع لشهادة 6 جنود، تبين وجود ثغرات وتضاربات في أقوالهم، وبناءً على ذلك تراجعت محكمة الاحتلال عن اتهام الفتى حماد بإلقاء الحجارة والاكتفاء باتهامه بدخول إسرائيل بدون تصريح، وتم الإفراج عنه أمس الثلاثاء