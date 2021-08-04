وزارة التربية والتعليم تتحدث لـ "دنيا الوطن" عن الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة





وتابع: "بالتالي يسمح للمشتركين في هذه الدورة التقدم بأربعة مباحث على أكثر بغرض التحسين أو الاستكمال شريطة النجاح بأربعة مباحث في الدورة الأولى".



يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أمس عن نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام 2021، وبلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع (82924) مشتركاً وكان عدد الناجحين منهم (59128) بنسبة بلغت 71.37%.





خاص دنيا الوطن-آية الملاحيصرح محمد عواد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، بأن موعد الدورة الثانية للامتحانات الثانوية العامة هو 14آب/ أغسطس 2021.وأضاف عواد في تصريح لـ "دنيا الوطن"، بأنه يسمح للمشتركين في الدورة الثانية الذين نجحوا في الدورة الأولى بـ 4 مباحث على أقل.