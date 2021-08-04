مجلس العمل الفلسطيني يستقبل مدير متحف فلسطين في الولايات المتحدة

وذكر فيصل أن المتحف يحتوى على حوالي 100 قطعة من الأعمال الفنية لحوالي 40 فنان فلسطيني. معظم الفنانين فلسطينيون من الضفة الغربية وغزة وفلسطين 48 والشتات. إضافة إلى الأعمال الفنية، يحتوي المتحف على عدد من الصور الفوتوغرافية من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.



والمتحف، الذي يضم العديد من المنحوتات والأعمال الفنية، يتضمن أيضًا قسمًا للتطريز يحتوي على أكثر من 100 قطعة مطرزة يدويًا تعكس مختلف أنماط تراث القرى الفلسطينية. كما يجمع ويوفر المتحف الأغاني الفلسطينية التاريخية كجزء من مجموعة المتحف الدائمة.



ويحتوي المتحف عددًا من الوثائق التاريخية مثل جوازات السفر الفلسطينية البريطانية وبطاقات الهوية وبطاقات الصليب الأحمر والأونروا وغيرها من المواد المتنوعة، بما في ذلك العملات المعدنية والطوابع، التي تحمل تسمية "حكومة فلسطين".



رام الله - دنيا الوطناستقبل مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي في مقره فيصل أحمد صالح المؤسس والمدير التنفيذي لمتحف "فلسطين-الولايات المتحدة" والمعني بالبحث والحفاظ على التاريخ الفلسطيني، فضلاً عن تقديم الفن والقصص الفردية في الداخل والشتات. وتناول اللقاء فكرة إنشاء المتحف وأهدافه وطرق دعمه بالإضافة إلى مناقشة أفكار جديدة تعنى بتطوير المتحف.وخلال اللقاء أكد رجل الأعمال الفلسطيني فيصل أحمد صالح أنه في عام 2017 أسس المتحف، الذي يعتبر أول متحف مستقل للتراث الفلسطيني في الولايات المتحدة، لبحث وحفظ التاريخ والتراث الفلسطيني، حيث يهدف المتحف إلى تقديم معارض تضم مجموعات فنية وأدبية منسقة ومتعددة الوسائط تشمل صورًا وأفلامًا تاريخية، مقتطفات من التاريخ الشفهي، لوحات رسم، قطعاً أثرية، وغيرها من الكنوز الثقافية الفلسطينية.