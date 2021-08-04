"لجنة التواصل" تنظم لقاءً مع صحفيين إسرائيليين برام الله

رام الله - دنيا الوطننظمت لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي لقاءً صحفيا لوفد من الصحافة الاسرائيلية في مدينة رام الله في مقر منظمة التحرير الفلسطينية.وحضر الاجتماع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني.وأكدت لجنة التواصل أن اللقاء يأتي لوضع الصحافة الإسرائيلية بصورة الواقع الفلسطيني الناتج عن سياسات الاحتلال الاستيطانية والتطهير العرقي تحديداً في مدينة القدس.وأضافت أن اللقاء يهدف ليتعرف المجتمع الاسرائيلي على تفاصيل المعاناة اليومية للفلسطينيين التي تفرضها السياسات اليمينة الاسرائيلية والتي لن تفضي للاستقرار او السلام.