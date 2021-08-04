شؤون فلسطينية

"لجنة التواصل" تنظم لقاءً مع صحفيين إسرائيليين برام الله

"لجنة التواصل" تنظم لقاءً مع صحفيين إسرائيليين برام الله
رام الله - دنيا الوطن
نظمت لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي لقاءً صحفيا لوفد من الصحافة الاسرائيلية في مدينة رام الله في مقر منظمة التحرير الفلسطينية.

وحضر الاجتماع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني.

وأكدت لجنة التواصل أن اللقاء يأتي لوضع الصحافة الإسرائيلية بصورة الواقع الفلسطيني الناتج عن سياسات الاحتلال الاستيطانية والتطهير العرقي تحديداً في مدينة القدس.

وأضافت أن اللقاء يهدف ليتعرف المجتمع الاسرائيلي على تفاصيل المعاناة اليومية للفلسطينيين التي تفرضها السياسات اليمينة الاسرائيلية والتي لن تفضي للاستقرار او السلام.



أخبار ذات صلة

&#34;الثقافة&#34; تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية

"الثقافة" تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية

&#34;التعليم العالي&#34; والإسلامي الفلسطيني يطلقان جائزة البحث العلمي للعام 2021

"التعليم العالي" والإسلامي الفلسطيني يطلقان جائزة البحث العلمي للعام 2021

&#34;العمل&#34;: نسبة الإقبال على التعليم المهني 8% وعلى التعليم الأكاديمي 92%

"العمل": نسبة الإقبال على التعليم المهني 8% وعلى التعليم الأكاديمي 92%

&#34;الصحة&#34; توجه تحذيراً للمواطنين بشأن مواقع تطلب معلومات عن حالتهم الصحية

"الصحة" توجه تحذيراً للمواطنين بشأن مواقع تطلب معلومات عن حالتهم الصحية

وزارة التربية والتعليم تتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم تتحدث لـ "دنيا الوطن" عن الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة

&#34;هيئة الأسرى&#34;: الاحتلال يماطل بمنح المحامين تصاريح لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام

"هيئة الأسرى": الاحتلال يماطل بمنح المحامين تصاريح لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام

مجلس العمل الفلسطيني يستقبل مدير متحف فلسطين في الولايات المتحدة

مجلس العمل الفلسطيني يستقبل مدير متحف فلسطين في الولايات المتحدة

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2020

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2020

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الثقافة&#34; تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية

"الثقافة" تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية

&#34;التعليم العالي&#34; والإسلامي الفلسطيني يطلقان جائزة البحث العلمي للعام 2021

"التعليم العالي" والإسلامي الفلسطيني يطلقان جائزة البحث العلمي للعام 2021

&#34;هيئة الأسرى&#34;: الاحتلال يماطل بمنح المحامين تصاريح لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام

"هيئة الأسرى": الاحتلال يماطل بمنح المحامين تصاريح لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام

مجلس العمل الفلسطيني يستقبل مدير متحف فلسطين في الولايات المتحدة

مجلس العمل الفلسطيني يستقبل مدير متحف فلسطين في الولايات المتحدة

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2020

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2020

تشييع جثمان الشهيد محمد حسن في قصرة جنوب نابلس

تشييع جثمان الشهيد محمد حسن في قصرة جنوب نابلس

فيديو: بعد تفوقها بالثانوية العامة..الأولى على فرع التكنولوجيا تتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن طموحها

فيديو: بعد تفوقها بالثانوية العامة..الأولى على فرع التكنولوجيا تتحدث لـ "دنيا الوطن" عن طموحها

شاهد: أجواء الفرحة بمنزل الطالبة وفاء فارس الأولى مكرر في الفرع العلمي

شاهد: أجواء الفرحة بمنزل الطالبة وفاء فارس الأولى مكرر في الفرع العلمي

منوعات

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

عربي

الأردن: نائب يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده بالبرلمان

الأردن: نائب يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده بالبرلمان

عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا

عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان

إصابات في تفجير حافلة عسكرية بالعاصمة دمشق

إصابات في تفجير حافلة عسكرية بالعاصمة دمشق