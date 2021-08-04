الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2020

رام الله - دنيا الوطنتسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2020، الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، بحضور مستشار الرئيس القانوني علي مهنا.وأكد الرئيس، دعمه لعمل السلطة القضائية واستقلالها، مشيدا بجهود مجلس القضاء الأعلى بهذا الصدد.وشدد أبو مازن على أهمية توفير الدعم الممكن للسلطة القضائية لتقوم بعملها على أكمل وجه.بدوره، أطلع أبو شرار، الرئيس على أوضاع السلطة القضائية، والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، واحتياجاتها والمعيقات التي اعترضت عملها في ظل جائحة "كورونا"، والخطط الموضوعة لتطوير أداء السلطة القضائية.