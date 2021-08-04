شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2020

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2020
رام الله - دنيا الوطن
تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2020، الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، بحضور مستشار الرئيس القانوني علي مهنا.

وأكد الرئيس، دعمه لعمل السلطة القضائية واستقلالها، مشيدا بجهود مجلس القضاء الأعلى بهذا الصدد.

وشدد أبو مازن على أهمية توفير الدعم الممكن للسلطة القضائية لتقوم بعملها على أكمل وجه.

بدوره، أطلع أبو شرار، الرئيس على أوضاع السلطة القضائية، والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، واحتياجاتها والمعيقات التي اعترضت عملها في ظل جائحة "كورونا"، والخطط الموضوعة لتطوير أداء السلطة القضائية.

أخبار ذات صلة

&#34;الثقافة&#34; تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية

"الثقافة" تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية

&#34;التعليم العالي&#34; والإسلامي الفلسطيني يطلقان جائزة البحث العلمي للعام 2021

"التعليم العالي" والإسلامي الفلسطيني يطلقان جائزة البحث العلمي للعام 2021

&#34;العمل&#34;: نسبة الإقبال على التعليم المهني 8% وعلى التعليم الأكاديمي 92%

"العمل": نسبة الإقبال على التعليم المهني 8% وعلى التعليم الأكاديمي 92%

&#34;الصحة&#34; توجه تحذيراً للمواطنين بشأن مواقع تطلب معلومات عن حالتهم الصحية

"الصحة" توجه تحذيراً للمواطنين بشأن مواقع تطلب معلومات عن حالتهم الصحية

وزارة التربية والتعليم تتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم تتحدث لـ "دنيا الوطن" عن الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة

&#34;هيئة الأسرى&#34;: الاحتلال يماطل بمنح المحامين تصاريح لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام

"هيئة الأسرى": الاحتلال يماطل بمنح المحامين تصاريح لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام

مجلس العمل الفلسطيني يستقبل مدير متحف فلسطين في الولايات المتحدة

مجلس العمل الفلسطيني يستقبل مدير متحف فلسطين في الولايات المتحدة

&#34;لجنة التواصل&#34; تنظم لقاءً مع صحفيين إسرائيليين برام الله

"لجنة التواصل" تنظم لقاءً مع صحفيين إسرائيليين برام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الثقافة&#34; تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية

"الثقافة" تنظم مجموعة من الأنشطة في المخيمات الصيفية

&#34;التعليم العالي&#34; والإسلامي الفلسطيني يطلقان جائزة البحث العلمي للعام 2021

"التعليم العالي" والإسلامي الفلسطيني يطلقان جائزة البحث العلمي للعام 2021

&#34;هيئة الأسرى&#34;: الاحتلال يماطل بمنح المحامين تصاريح لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام

"هيئة الأسرى": الاحتلال يماطل بمنح المحامين تصاريح لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام

مجلس العمل الفلسطيني يستقبل مدير متحف فلسطين في الولايات المتحدة

مجلس العمل الفلسطيني يستقبل مدير متحف فلسطين في الولايات المتحدة

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2020

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2020

تشييع جثمان الشهيد محمد حسن في قصرة جنوب نابلس

تشييع جثمان الشهيد محمد حسن في قصرة جنوب نابلس

فيديو: بعد تفوقها بالثانوية العامة..الأولى على فرع التكنولوجيا تتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن طموحها

فيديو: بعد تفوقها بالثانوية العامة..الأولى على فرع التكنولوجيا تتحدث لـ "دنيا الوطن" عن طموحها

شاهد: أجواء الفرحة بمنزل الطالبة وفاء فارس الأولى مكرر في الفرع العلمي

شاهد: أجواء الفرحة بمنزل الطالبة وفاء فارس الأولى مكرر في الفرع العلمي

منوعات

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

عربي

الأردن: نائب يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده بالبرلمان

الأردن: نائب يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده بالبرلمان

عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا

عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان

إصابات في تفجير حافلة عسكرية بالعاصمة دمشق

إصابات في تفجير حافلة عسكرية بالعاصمة دمشق