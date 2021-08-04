تنويه مهم من شركة الكهرباء بغزة لأصحاب عدادات الدفع المسبق

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الأربعاء، تنويهًا مهمًا لأصحاب عدادات الدفع المسبق.وأوضحت الشركة، في بيان وصل "دنيا الوطن"، أنه وفي إطار عمليات تطوير منظومة عدادات الدفع المسبق "هولي" لديها، سيتم إيقاف خدمات شحن بطاقات هولي لدى كافة فروع ومقرات الشركة، وكذلك وكلاء الشحن الخارجي المتعاقدين معها يومي الأحد 8/8/2021 والإثنين 9/8/2021.وأهابت الشركة بالمشتركين المنتفعين من تلك الخدمة، ضرورة التأكد من كفاية رصيد بطاقاتهم وأخذ الاحتياطات اللازمة والاحترازية خشية نفاذ رصيدهم خلال اليومين المذكورين، والقيام بشحن بطاقاتهم قبل الموعد المذكور في حال كان رصيدهم غير كاف.