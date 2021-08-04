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دولي

رجل يهدد بتفجير مبنى الحكومة الأوكرانية

رجل يهدد بتفجير مبنى الحكومة الأوكرانية
رام الله - دنيا الوطن
نجحت قوات الشرطة الأوكرانية في اعتقال رجل هدد بتفجير قنبلة يدوية في مبنى مجلس الوزراء الأوكراني، وعمل الشخص الذي استولى على مبنى مجلس الوزراء الأوكراني في المتفجرات في كتيبة آيدر بدرجة خبير.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد قالت قناة 24 الأوكرانية: إن رجلًا مجهولًا اقتحم مبنى مجلس الوزراء وهدد بتفجير قنبلة يدوية هناك.

من جانبها قالت شرطة كييف، إنها  تلقت معلومات حول وجود خطر انفجار قنبلة يدوية في مبنى الحكومة الأوكرانية.

وعلى الفور ذهب ضباط الشرطة إلى مكان الحادث، ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء.

وذكرت وزارة  الشؤون الداخلية الأوكرانية، أن المتهم كان يعمل خبيرًا في متفجرات في أيدار، وليس لدينا سبب للاعتقاد بأن القنبلة ليست حقيقية".

وقال رئيس الشرطة الوطنية إيغور كليمينكو "لقد انتهينا للتو من عملية خاصة لتحييد مواطن سيكون مشتبهًا فيه، وسيتخذ مكتب المدعي العام قرارًا. الوضع ليس معياريًا، لأنه كان مشاركًا إنه خاض أعمال قتالية وأصيب مرتين، تعرض لإصابة في الرأس".

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