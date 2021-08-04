عاجل

  • قناة كان: مدفعية الجيش الإسرائيلي تجدد قصفها للمناطق اللبنانية ردا على إطلاق الصواريخ

شؤون فلسطينية

غنيم: محافظة طوباس مستهدفة بالاستيطان وبالمياه

رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم، الثلاثاء، أن سلطة المياه تولي محافظة طوباس أهمية خاصة في مشاريع المياه والصرف الصحي، في ظل الحرب الاستيطانية الشرسة التي تشنها حكومة الاحتلال على المحافظة.

جاءت تأكيدات الوزير غنيم هذه، خلال استقباله محافظ طوباس اللواء يونس العاص، والوفد المرافق له، في مكتبه في مقر سلطة المياه في رام الله.

وقال الوزير إن منطقة الأغوار الشمالية تعتبران ضمن الحوض المائي الشرقي الأكبر في فلسطين؛ ويسيطر الاحتلال على أكثر 85% من مياهها؛ حيث أن معظم الاستيطان في المحافظة هو استيطان زراعي، كما تقوم سلطات الاحتلال بإغلاق عشرات فتحات المياه، وتدمير مئات الأمتار من خطوط المياه، ما يتسبب لأزمة مائية خانقة.

وبين أن سلطات الاحتلال لا تسمح بإعطاء تراخيص لحفر آبار مياه للفلسطينيين مهما كان عمقها؛ بينما يقوم الاحتلال بحفر الآبار، بغية تزويد المستوطنات بالمياه طوال العام وعلى مدار الساعة، ما أدى إلى تجفيف عشرات الآبار والينابيع الفلسطينية المنتشرة في المنطقة.

وشدد الوزير غنيم على أن سلطة المياه تعمل وفق خطط ممنهجة لإنشاء المشاريع والبرامج الهادفة إلى تثبيت المواطنين في أراضيهم، لا سيما تلك المهددة من الاحتلال، وأشار إلى افتتاح مشروع نظام الصرف الصحي ومحطة المعالجة لخدمة طوباس، قبل بضعة أشهر، والتي تحقق نقلة نوعية على مستوى خدمات المياه والصرف الصحي في المحافظة، إضافة إلى مشاريع مياه تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

واستمع الوزير لمطالب محفظة طوباس، والمشاكل التي تواجه سكان المحافظة ومؤسساتها، لا سيما أنها من المناطق الأكثر استهدافاً من حيث السرطان الاستيطاني.

من ناحيته، أكد اللواء العاص أن المحافظة تواجه مخاطر عديدة، في ظل التمدد الاستيطاني، وملاحقة السكان، وهدم التجمعات، وتعطيش السكان، رغم أن المحافظة تقع على حوض المياه الشرقي.

وطالب اللواء العاص بتوفير المزيد من مشاريع المياه والصرف الصحي، لتعزيز صمود السكان، واستمرار الزراعة في المنطقة باعتبارها سلة غذائية أساسية للمواطنين الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

تشييع جثمان الشهيد محمد حسن في قصرة جنوب نابلس

تشييع جثمان الشهيد محمد حسن في قصرة جنوب نابلس

تنويه مهم من شركة الكهرباء بغزة لأصحاب عدادات الدفع المسبق

تنويه مهم من شركة الكهرباء بغزة لأصحاب عدادات الدفع المسبق

فيديو: بعد تفوقها بالثانوية العامة..الأولى على فرع التكنولوجيا تتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن طموحها

فيديو: بعد تفوقها بالثانوية العامة..الأولى على فرع التكنولوجيا تتحدث لـ "دنيا الوطن" عن طموحها

دعماً للأسرى المضربين.. أربعة أسرى بمعتقل &#34;ريمون&#34; يشرعون بإضراب إسنادي

دعماً للأسرى المضربين.. أربعة أسرى بمعتقل "ريمون" يشرعون بإضراب إسنادي

فلسطين: لا وفيات و140 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: لا وفيات و140 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أبو الريش يتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن البضائع التي أُدخلت للقطاع عبر (كرم أبو سالم)

أبو الريش يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن البضائع التي أُدخلت للقطاع عبر (كرم أبو سالم)

شاهد: أجواء الفرحة بمنزل الطالبة وفاء فارس الأولى مكرر في الفرع العلمي

شاهد: أجواء الفرحة بمنزل الطالبة وفاء فارس الأولى مكرر في الفرع العلمي

تعليم غزة يوافق على تقديم 70 طالبًا من متضرري العدوان لامتحان الثانوية العامة

تعليم غزة يوافق على تقديم 70 طالبًا من متضرري العدوان لامتحان الثانوية العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تشييع جثمان الشهيد محمد حسن في قصرة جنوب نابلس

تشييع جثمان الشهيد محمد حسن في قصرة جنوب نابلس

فيديو: بعد تفوقها بالثانوية العامة..الأولى على فرع التكنولوجيا تتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن طموحها

فيديو: بعد تفوقها بالثانوية العامة..الأولى على فرع التكنولوجيا تتحدث لـ "دنيا الوطن" عن طموحها

لا وفيات وتسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

لا وفيات وتسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الاحتلال يهدم 8 منشآت تجارية شمال شرق القدس المحتلة

الاحتلال يهدم 8 منشآت تجارية شمال شرق القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل طفلًا مقدسيًا

الاحتلال يعتقل طفلًا مقدسيًا

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من سعير

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من سعير

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: تسجيل حالة واحدة فقط لإطلاق النار أثناء احتفالات الثانوية العامة

"النيابة العامة" بغزة: تسجيل حالة واحدة فقط لإطلاق النار أثناء احتفالات الثانوية العامة

طالع: &#34;الإسلامية&#34; و&#34;الأزهر&#34; تكشفان عن (مفتاح التنسيق) للعام الجامعي 2021 -2022

طالع: "الإسلامية" و"الأزهر" تكشفان عن (مفتاح التنسيق) للعام الجامعي 2021 -2022

منوعات

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

عربي

عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا

عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان

اتهامات لإيران باختطاف ناقلة نفطية قبالة سواحل الامارات

اتهامات لإيران باختطاف ناقلة نفطية قبالة سواحل الامارات

صورة: &#34;تطور جديد&#34; بالعلاقات.. الإعلان عن أول إماراتية ستدرس بجامعة إسرائيلية

صورة: "تطور جديد" بالعلاقات.. الإعلان عن أول إماراتية ستدرس بجامعة إسرائيلية