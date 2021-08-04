فيديو: بعد تفوقها بالثانوية العامة..الأولى على فرع التكنولوجيا تتحدث لـ "دنيا الوطن" عن طموحها
تحدثت طالبة الثانوية العامة، دانا عبد الكريم، والتي حصلت على المرتبة الأولى على مستوى الوطن في فرع التكنولوجيا، عن تفاصيل تفوقها، وكيف تلقت نتيجتها وحصولها على معدل 99.6 %.
وقالت في تصريح لـ "دنيا الوطن" : "فرحتنا كبيرة في المعدل لأنه كان غير متوقع ، عند معرفتي في المعدل ركضت نحو أبي وأمي ، لأني لم أستطع ان أشاهد مؤتمر وزارة التربية والتعليم من شدة التوتر.
وأضافت أنها "لم تكن تتوقع نتيجتها الأولى على مستوى الوطن في فرع التكنولوجيا، لذلك كنت في حالة كبيرة من التوتر فبل إعلان النتيجة، مؤكدة انها ستدرس الهندسة في جامعة بيرزيت".
ومن جهتها عبرت عايدة البرغوثي والدة دانا، عن سعادتها انه أول ردة فعل لها عندما سمعت أسم دانا بين الأوائل بعد حمد الله هي البكاء، فالسنة كانت سنة متعبة خصوصاً مع ظروف فيروس (كورونا) لذلك كانت الفرحة فرحتين بالنجاح.
التعليقات