فيديو: بعد تفوقها بالثانوية العامة..الأولى على فرع التكنولوجيا تتحدث لـ "دنيا الوطن" عن طموحها





ومن جهتها عبرت عايدة البرغوثي والدة دانا، عن سعادتها انه أول ردة فعل لها عندما سمعت أسم دانا بين الأوائل بعد حمد الله هي البكاء، فالسنة كانت سنة متعبة خصوصاً مع ظروف فيروس (كورونا) لذلك كانت الفرحة فرحتين بالنجاح.



وأضافت أنها "لم تكن تتوقع نتيجتها الأولى على مستوى الوطن في فرع التكنولوجيا، لذلك كنت في حالة كبيرة من التوتر فبل إعلان النتيجة، مؤكدة انها ستدرس الهندسة في جامعة بيرزيت".