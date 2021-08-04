دعماً للأسرى المضربين.. أربعة أسرى بمعتقل "ريمون" يشرعون بإضراب إسنادي

كذلك يواصل كل من الأسير علاء الدين علي، والأسيرين أحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل وفادي العمور، وأحمد نزال إضرابهم منذ 15 يوماً، أما عن الأسير مقداد القواسمة فهو يخوض إضرابه لليوم 14 على التوالي، والأسير يوسف العامر مضرب منذ 7 أيام، والأسير أحمد حمامرة مضرب منذ خمسة أيام، فيما يواصل الأسير محمد نوارة إضرابه ايضاً لليوم 11 على التوالي رفضاً لعزله الانفرادي.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الأربعاء، أن أربعة أسرى بمعتقل (ريمون)، شرعوا اليوم بإضراب إسنادي دعماً للأسرى الذين يخوضون معركتهم مع الأمعاء الخاوية رفضاً لاعتقالهم الإداري.وأوضحت الهيئة أن الدفعة الأولى من الأسرى الذين بدأوا بالإضراب الإسنادي هم كل من : براء عيسى من عناتا/ القدس ومحكوم بالسجن لـ 15 عاماً، وطه الطروة من تفوح/ الخليل ومحكوم لـ 12 عاماً، ومالك السعدة من حلحول ومحكوم لـ 17 عاماً، وقاسم مسالمة من بيت عوا/ الخليل ومحكوم لـ 3 سنوات.وأضافت أن دفعاً أخرى من الأسرى ستنضم لاحقاً لهذا الإضراب الإسنادي، ومن المتوقع أنه يكون هناك العديد من الخطوات التصعيدية خلال الأيام القادمة، في حال استمر الأسرى المضربين بمعركتهم، دون إيجاد حلول جدية لأوضاعهم.يشار إلى أن 17 أسيراً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلية لمدد مختلفة، تنديداً باعتقالهم الإداري وسياسة الاعتقال الإداري التعسفية بلا تهم وبذريعة الملف السري، أقدمهم الأسير سالم زيدات والذي يخوض معركته منذ 24 يوماً، والأسيرين محمد اعمر ومجاهد حامد مضربان منذ 22 يوماً، والأسرى كايد الفسفوس ومحمود الفسفوس وجيفارا النمورة إضافة إلى رأفت الدراويش يخوضون إضرابهم منذ 21 يوماً، والأسير ماهر دلايشة يواصل إضرابه لليوم 16 على التوالي.