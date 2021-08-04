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الأردن: نائب يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده بالبرلمان

الأردن: نائب يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده بالبرلمان
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (خبرني): إن افتتاح الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الأردني تأجل نصف ساعة، بسبب تصرف لأحد النواب.

وذكر الموقع أن النائب عماد العدوان منع يوم الأربعاء رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة من الجلوس في مقعده المخصص له تحت القبة قبيل افتتاح الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية.

وجاء جلوس النائب العدوان في مكان الخصاونة احتجاجا على قرار الحكومة الأخير بشأن رفع أسعار المحروقات.

وكان عدد من النواب دعوا إلى منع الرئيس من دخول قبة البرلمان لذات السبب.

وأفيد بأن رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات قرر تأجيل افتتاح الجلسة نصف ساعة لحل هذا الإشكال.

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