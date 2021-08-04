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شؤون فلسطينية

أبو الريش يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن البضائع التي أُدخلت للقطاع عبر (كرم أبو سالم)

أبو الريش يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن البضائع التي أُدخلت للقطاع عبر (كرم أبو سالم)
توضيحية
خاص دنيا الوطن-أمل الكحلوت
قال رامي أبو الريش، مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد، بغزة، : "إن ما سمح به الاحتلال لإدخاله عبر معبر كرم أبو سالم، بعض الشاحنات المحملة بالملابس والأحذية والمواد الغذائية".

وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "أن الاحتلال أدخل  قبل ثلاثة أيام، بعض المصنوعات البلاستكية وسمح بتصدير خرد الحديد والتي تقدر بـ300 طن يومياً، وبعض الشاحنات المحملة بالخضروات والأسماك والمستلزمات الكهربائية". 

وفي السياق، أكد أبو الريش، أن الاحتلال مازال يبقي على منع إدخال مواد البناء والمواد الخام إلى داخل قطاع غزة.

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