أبو الريش يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن البضائع التي أُدخلت للقطاع عبر (كرم أبو سالم)

خاص دنيا الوطن-أمل الكحلوت

قال رامي أبو الريش، مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد، بغزة، : "إن ما سمح به الاحتلال لإدخاله عبر معبر كرم أبو سالم، بعض الشاحنات المحملة بالملابس والأحذية والمواد الغذائية".





وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "أن الاحتلال أدخل قبل ثلاثة أيام، بعض المصنوعات البلاستكية وسمح بتصدير خرد الحديد والتي تقدر بـ300 طن يومياً، وبعض الشاحنات المحملة بالخضروات والأسماك والمستلزمات الكهربائية".



