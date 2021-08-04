شاهد: أجواء الفرحة بمنزل الطالبة وفاء فارس الأولى مكرر في الفرع العلمي

رام الله - دنيا الوطنرصدت "دنيا الوطن"، فرحة عائلة الطالبة المتفوقة وفاء فارس (الأولى مكرر) على الفرع العلمي، والحاصلة على معدل 99.7 في الثانوية العامة من قطاع غزة.وعبرت المتفوقة وفاء عن فرحتها الكبيرة بتفوقها، مشيرةً إلى أنها وضعت هذه النتيجة هدفاً من بداية العام الدراسي.وعن الصعوبات التي واجهتها خلال العام، تقول وفاء: " مرت علينا ظروف صعبة، منها كورونا التي جعلت التعليم يصح إلكترونيا، ومن ثم الحرب التي أثرّت بشكل كبير علينا."وتتابع وفاء:" أهدي نجاحي لكل فلسطيني، ولكل شهيد وجريح وأسير، وخاصة لحي الشيخ جراح الذي كان أكبر دافع لي لأن أكمل، ولأهلي الذين كانوا أكبر الداعمين لي، ولأصدقائي."أما والد المتفوقة وفاء، فعبر عن فرحته بتفوق ابنته، مقدماً التبريكات لها ولجميع الناجحين في الثانوية العامة في الوطن، مؤكداً أن وفاء وجميع الناجحين كانوا أمام تحدي كبير، وظروف هذا العام تختلف بصعوبتها عن أي عام، إلا أنهم بالمثابرة والإيمان بواجبهم استطاعوا تحدي الصعاب."بدورها، عبرت والدة وفاء عن فرحتها التي لا توصف بتفوق ابنتها، لافتةً إلى أنها كانت تتوقع هذه النتيجة، وأنها هيأت لها الأجواء المناسبة للدراسة، من مستلزمات، وأجواء هادئة كانت تعم المنزل أثناء الدراسة."وعمّت أجواء الفرحة منزل العائلة، التي استقبلت المهنئين بتفوق وفاء بالترحاب والحلوى، فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقّت لحظات تلقي الفلسطينيين نتائجهم وتوفقهم، واحتفى الأهالي في المنازل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف الطلبة الناجحين والمتفوقين.