تعليم غزة يوافق على تقديم 70 طالبًا من متضرري العدوان لامتحان الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، موافقتها على السماح لحوالي 70 طالبا من طلبة الثانوية العامة المتضررين من عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" الأخير على غزة للتقدم للدورة الثانية من الامتحانات في جميع المباحث استثنائياً بسبب ظروف العدوان.وأكد نائب مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم بغزة جمال يوسف خلال تصريح صحفي أن التسجيل للدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة بدأ اليوم الأربعاء ويستمر حتى الأحد المقبل.