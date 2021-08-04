بديلاً لـ"ماتياس شمالي".. (أونروا) تُعين مدير جديد في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن المفوض العام لوكالة (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، عن تولي الأسترالي توماس وايت، منصب القائم بمدير أعمال (أونروا) في غزة في 23 تموز/ يوليو، بديلاً لماتياس شماليوقالت لازاريني:إن "وايت له الخبر لما يقرب من 26 عامًا في العمل، منها 15 عامًا مع المنظمات غير الحكومية وكيانات الأمم المتحدة".وأوضح لازاريني، أن وايت قاد البرامج الإنسانية والإنمائية في مجموعة من حالات الطوارئ المعقدة، خلال الخمسة أعوام الماضية، وعمل أيضًا في منظمة غير حكومية أسترالية تقود مجموعة عالمية من البرامج الصحية.وبين لازاريني، أن وايت كان موظفًا في (أونروا) لما يقرب من 5 سنوات في مناصب مختلفة، و يحمل درجة الماجستير في الإدارة التجارية.