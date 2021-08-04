الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أجرى هذا الأسبوع محادثات مع المسؤولين في السودان.وبحسب تقرير لصحيفة (يديعوت أحرونوت): "إن هرتسوغ أجرى منذ استلامه زمام منصبه، بالتنسيق مع الحكومة الجديدة عددا من المكالمات مع قادة دول عربية وإسلامية من بينها -العاهل الأردني والرئيس التركي والرئيس الفلسطيني".وأضاف: "تحدث هرتسوغ هذا الاسبوع مع القادة السودانيين، الذين من جانبهم قاموا بتهنئته على استلامه منصبه، وعبر الجانبان عن أملهما بالاستمرار بتوثيق العلاقات بين البلدين والتوصل إلى اتفاق سلام بأسرع وقت".وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على فحوى المحادثة بأنها كانت إيجابية وهامة لنسج العلاقات بين الدول، وحتى أنه تم الإعراب خلالها عن الرغبة بإجراء لقاء بين الطرفين يؤدي إلى تسخين في العلاقات.ونوهت الصحيفة إلى أن البلدين لم يوقعا حتى الآن على اتفاق سلام رسمي منذ إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في تشرين اول/اكتوبر 2020 عن تطبيع العلاقات بين البلدين.