عاجل

  • قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف سهل الخيام الحدودي جنوبي لبنان بعد إطلاق صاروح سقط في كريات شمونة

  • قناة (كان) نقلا عن المتحدث باسم بلدية كريات شمونة: تعليمات للمستوطنين بالبقاء بالمناطق المحصنة حتى إشعار آخر

  • إعلام إسرائيلي: الجيش يرد بقصف مدفعي على مصدر إطلاق الصاروخ من لبنان

  • مصادر إسرائيلية: سماع دوي انفجارات بعد إطلاق صافرات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها عند الحدود مع لبنان

عربي

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أجرى هذا الأسبوع محادثات مع المسؤولين في السودان. 

وبحسب تقرير لصحيفة (يديعوت أحرونوت): "إن هرتسوغ أجرى منذ استلامه زمام منصبه، بالتنسيق مع الحكومة الجديدة عددا من المكالمات مع قادة دول عربية وإسلامية من بينها -العاهل الأردني والرئيس التركي والرئيس الفلسطيني".

وأضاف: "تحدث هرتسوغ هذا الاسبوع مع القادة السودانيين، الذين من جانبهم قاموا بتهنئته على استلامه منصبه، وعبر الجانبان عن أملهما بالاستمرار بتوثيق العلاقات بين البلدين والتوصل إلى اتفاق سلام بأسرع وقت".

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على فحوى المحادثة بأنها كانت إيجابية وهامة لنسج العلاقات بين الدول، وحتى أنه تم الإعراب خلالها عن الرغبة بإجراء لقاء بين الطرفين يؤدي إلى تسخين في العلاقات. 

ونوهت الصحيفة إلى أن البلدين لم يوقعا حتى الآن على اتفاق سلام رسمي منذ إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في تشرين اول/اكتوبر 2020 عن تطبيع العلاقات بين البلدين.

أخبار ذات صلة

إصابات في تفجير حافلة عسكرية بالعاصمة دمشق

إصابات في تفجير حافلة عسكرية بالعاصمة دمشق

اتهامات لإيران باختطاف ناقلة نفطية قبالة سواحل الامارات

اتهامات لإيران باختطاف ناقلة نفطية قبالة سواحل الامارات

صورة: &#34;تطور جديد&#34; بالعلاقات.. الإعلان عن أول إماراتية ستدرس بجامعة إسرائيلية

صورة: "تطور جديد" بالعلاقات.. الإعلان عن أول إماراتية ستدرس بجامعة إسرائيلية

(رايتس ووتش): ثمة أدلة بأن مسؤولين علموا بمخاطر تخزين نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت

(رايتس ووتش): ثمة أدلة بأن مسؤولين علموا بمخاطر تخزين نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت

الصحة المصرية تصدر بيانًا حول وفاة 4 أطباء بشكلٍ مفاجئ في الشرقية

الصحة المصرية تصدر بيانًا حول وفاة 4 أطباء بشكلٍ مفاجئ في الشرقية

الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية فوق بلدة الغجر اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية فوق بلدة الغجر اللبنانية

المغرب.. إجراءات جديدة للحد من انتشار (كورونا)

المغرب.. إجراءات جديدة للحد من انتشار (كورونا)

رئاسة الحرمين تقترب من الإعلان عن أكبر &#34;مفاجأة&#34; في تاريخها

رئاسة الحرمين تقترب من الإعلان عن أكبر "مفاجأة" في تاريخها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم 8 منشآت تجارية شمال شرق القدس المحتلة

الاحتلال يهدم 8 منشآت تجارية شمال شرق القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل طفلًا مقدسيًا

الاحتلال يعتقل طفلًا مقدسيًا

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من سعير

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من سعير

أسعار الذهب في فلسطين

أسعار الذهب في فلسطين

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة واحدة فقط في حادثي خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابة واحدة فقط في حادثي خلال 24 ساعة الماضية

الطقس: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

الطقس: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

العملات: تدهور الدولار

العملات: تدهور الدولار

راصد جوي يوضح تفاصيل الكتلة الحارة الحالية على فلسطين

راصد جوي يوضح تفاصيل الكتلة الحارة الحالية على فلسطين

منوعات

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

عربي

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان

الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع المسؤولين في السودان

اتهامات لإيران باختطاف ناقلة نفطية قبالة سواحل الامارات

اتهامات لإيران باختطاف ناقلة نفطية قبالة سواحل الامارات

صورة: &#34;تطور جديد&#34; بالعلاقات.. الإعلان عن أول إماراتية ستدرس بجامعة إسرائيلية

صورة: "تطور جديد" بالعلاقات.. الإعلان عن أول إماراتية ستدرس بجامعة إسرائيلية

(رايتس ووتش): ثمة أدلة بأن مسؤولين علموا بمخاطر تخزين نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت

(رايتس ووتش): ثمة أدلة بأن مسؤولين علموا بمخاطر تخزين نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت