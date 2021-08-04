لا وفيات وتسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل (88) إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 753 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم يسجل أي حالات وفاة.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 12 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 116907 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 1112حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 114695 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1100 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 64 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 50 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300جرعة، فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 108574 شخصا.