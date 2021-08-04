شؤون فلسطينية

(فدا) يتلقى رسالة من الحزب الشيوعي الصيني أكد فيها أهمية تطوير العلاقات الثنائية

رام الله - دنيا الوطن
تلقى الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) رسالة شكر من الحزب الشيوعي الصيني رداً على رسالة التهنئة التي أرسلها حزب (فدا) بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني ومشاركته في قمة الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب العالم عبر الفيديو.

وأكد (فدا) في رسالته على الدور العظيم الذي يقوم به الحزب الشيوعي الصيني في قيادة الصين على مدار مئة عام، وقادها نحو التقدم والاعتماد على الذات والتخلص من التبعية الغربية بخطى ثابتة وخطط حكيمة من خلال ترسيم النظام الاشتراكي  وخطة الاصلاح والانفتاح  وتوجيهات الأمين العام للحزب "شي جين بينج "الذي قاد جمهورية الصين الشعبية نحو التقدم والانفتاح على العالم لتصبح في مقدمة الدول العظمى وتخطي الكثير من العقبات الاقتصادية ,السياسية والعرقية , وضرب نموذج في محاربة الفقر، والحفاظ على البيئة، وتحقيق الأهداف الانمائية دون إغفال الدول النامية الاخرى والصديقة من خلال خطة الحزام والطريق  التي أثبتت للعالم أن هنالك وسائل أخرى لفرض علاقات خارجية بين الدول مبنية على أساس المصالح المشتركة والنمو المشترك.

ومن جانبه أكد الحزب الشيوعي في رسالته على أهمية توطيد العلاقات بين حزب فدا والحزب الشيوعي، وعلى تعزيز تبادل الخبرات في شتى المجالات بما فيها بناء الأحزاب وإدارة الدولة.

وفي نهاية الرسالة شدد سويغ تاو وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أهمية تطوير العلاقات الثنائية لما فيه خدمة لمصالح البلدين والشعبين.

 

فيما يلي نص الرسالة

ترجمة- رام الله

الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني

الرفيق صالح رأفت المحترم،

يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر لما تكرمتم به من ارسال رسالة التهنئة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، كما أشكركم على المشاركة في قمة الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب العالم عبر الفيديو.

ان الحزب الشيوع الصيني يهتم بالتواصل الودي مع الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، ويحرص على إقامة العلاقات الحزبية على أساس إيجاد الأرضية المشتركة مع ترك الخلافات جانباً والاحترام المتبادل والتعلم والاستفادة المتبادلة، وتعزيز تبادل خبرات بناء الحزب وإدارة الدولة، بما يطور العلاقات الثنائية ويفعل أوجه التعاون بين البلدين، خدمة لمصالح البلدين والشعبين.

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